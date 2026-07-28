Tunisie: 'Vie scolaire' - Un nouveau portail numérique pour suivre la scolarité des élèves à distance

Le ministère de l'éducation a annoncé, lundi dans un communiqué, l'activation du portail « Vie scolaire », dans le cadre du processus de transformation numérique du secteur éducatif, en vue d'instaurer un système numérique unifié qui facilite la communication entre l'établissement scolaire, les parents et les élèves et de fournir des services scolaires à distance via un espace électronique unifié.

Ce portail, accessible via le lien viescolaire.education.tn propose aux parents un ensemble de services numériques dont notamment la création d'un compte citoyen lié au dossier de l'élève pour activer l'espace parent et faire le suivi des différentes données scolaires. Les parents peuvent également consulter l'actualité de la vie scolaire en arabe et en français, ainsi que les paramètres de confidentialité adaptés aux besoins des personnes ayant des besoins spécifiques, illustrant la volonté d'édifier un espace numérique inclusif qui garantit l'égalité d'accès aux services.

Pour faciliter l'utilisation de la plateforme, le ministère a mis à disposition une section consacrée aux questions fréquentes et un chat automatisé pour répondre aux interrogations des parents, ainsi que des guides et des séquences vidéos explicatives permettant l'accès aux divers services.

Le ministère a également consacré un espace professionnel aux directeurs d'établissements scolaires pour suivre les aspects administratifs, en instaurant des canaux de communication directs avec l'équipe centrale et les superviseurs régionaux dans les commissariats régionaux de l'éducation, en vue d'assurer le suivi permanent et les interventions en cas de besoin.

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Par ailleurs, le ministère de l'éducation a organisé des sessions de formation régionales au profit du cadre éducatif et administratif au cours de la période allant du 20 au 30 juillet 2026, afin de permettre aux différents intervenants de maîtriser les outils d'utilisation du portail et de suivre la transformation numérique au sein des établissements éducatifs.

Le lancement du portail « Vie scolaire » s'inscrit dans le cadre de l'orientation du ministère vers la simplification des procédures administratives, le renforcement de la gouvernance et la transparence et l'amélioration de la qualité des services fournis à la famille éducative afin de renforcer la communication entre l'établissement scolaire et les parents.