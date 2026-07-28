Tunisie: Électricité - Le gouvernement veut accélérer l'autoproduction et le stockage par batteries

Électricité : le gouvernement veut accélérer l'autoproduction et le stockage par batteriesLe ministre de l'Équipement et de l'Habitat, chargé de la gestion du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Slah Zouari, a appelé lundi 27 juillet 2026 à accélérer la mise en oeuvre des projets liés à la transition énergétique, notamment dans le domaine de l'autoproduction d'électricité, afin de renforcer la stabilité du réseau national.

Lors d'une réunion de travail tenue au siège du ministère avec les représentants du secteur privé, le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la concertation entre l'administration et les professionnels afin de mettre en place les mécanismes nécessaires à la réalisation des objectifs de la stratégie nationale de transition énergétique.

La rencontre a réuni le secrétaire d'État chargé de la Transition énergétique, Wael Chouchane, des représentants de la Chambre nationale de l'énergie photovoltaïque, du Groupement professionnel des énergies renouvelables et de l'Organisation tunisienne des énergies propres, ainsi que le président-directeur général de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG), Fayçal Trifa, et le directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME), Nafaâ Baccari.

Hommage aux efforts de la STEG durant l'été

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En ouverture des travaux, Slah Zouari a salué les efforts déployés par les agents et cadres de la STEG pour faire face au pic de consommation électrique durant la période estivale, malgré les difficultés liées à la hausse exceptionnelle de la demande et aux perturbations enregistrées lors de la vague de chaleur.

Le ministre a souligné l'importance de tirer les enseignements de cette période et de prendre les dispositions nécessaires afin de mieux préparer les prochaines saisons et éviter la répétition de telles situations.

Batteries, compteurs intelligents et simplification des procédures

Les représentants du secteur privé ont, de leur côté, présenté plusieurs propositions visant à accélérer le développement des énergies renouvelables en Tunisie.

Parmi les principales recommandations figurent l'intégration des onduleurs hybrides, le développement du stockage électrique par batteries, la généralisation des compteurs intelligents, la simplification des procédures administratives, le renforcement des incitations financières ainsi que l'adaptation du cadre fiscal et juridique pour encourager davantage les investissements dans la production d'électricité verte.

La STEG avait d'ailleurs élaboré récemment un référentiel technique permettant aux clients résidentiels d'installer des batteries associées à des onduleurs hybrides avec des systèmes solaires.

À l'issue de la réunion, Slah Zouari a appelé à l'élaboration d'un plan d'action intégré associant l'ensemble des partenaires afin d'accélérer la réalisation des projets et d'apporter des réponses concrètes aux défis du secteur énergétique.

Il a également demandé que l'ensemble des propositions formulées lors de la rencontre soient intégrées dans le procès-verbal de la réunion, étudiées et mises en oeuvre dans les meilleurs délais.