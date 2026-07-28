Tunisie: Huile d'olive tunisienne - Les exportations dépassent 4,3 milliards de dinars en huit mois

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les recettes d'exportation de l'huile d'olive tunisienne ont atteint 4394,5 MD, depuis le début de la campagne en novembre 2025 à fin juin 2026, enregistrant une hausse de 45% par rapport à la même période de la campagne précédente (2024/2025), d'après les données publiées, lundi, par l'Observatoire National de l'Agriculture(ONAGRI).

La même source a indiqué que les recettes d'exportation de l'huile d'olive conditionnée représentent 18,2% seulement des recettes globales.

En effet, le prix moyen de l'huile d'olive durant le mois de juin 2026 a augmenté de 3,1% par rapport au même mois de la campagne précédente, passant de 13,26 D/kg à 13,68 D/kg.

Selon les catégories, les prix varient entre 9,06 D/kg et 17,36 D/kg.

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Les quantités exportées au cours des huit premiers mois de la campagne 2025/2026 ont atteint 352 mille tonnes, en hausse de 56,7% par rapport à la même période de la campagne précédente. L'huile d'olive conditionnée représente 13,7% des quantités exportées. Le reste est exporté en vrac (86,3%). L'ONAGRI note, ainsi, une quasi-stagnation de la part de l'huile d'olive conditionnée exportée par rapport à la même période de la campagne précédente (2024/2025) où elle était de 13,6%.

Par ailleurs, la catégorie extra vierge représente à elle seule 83,4% du volume total exporté.

Le marché européen (UE) attire la plus grande part, soit 56,8% du volume des exportations, suivi par l'Amérique du Nord (24,2%), l'Asie (11,3%) et l'Afrique avec seulement 3 ,9%. Le premier pays importateur de l'huile d'olive tunisienne est l'Espagne avec une part de 32,4% des quantités exportées, suivi par l'Italie (19,7%) et les USA (19,4%).

47,3 mille tonnes d'huile d'olive biologique exportées

Environ 47,3 mille tonnes d'huile d'olive biologique ont été exportées, au cours des huit premiers mois de la campagne 2025/2026 d'une valeur de 622,4 MD. Néanmoins, la part de l'huile d'olive biologique conditionnée n'a pas dépassé 6% du total du volume de l'huile d'olive biologique exporté.

La moyenne de prix de l'huile d'olive biologique est de 13,16 D/kg variant entre 12,94 D/kg pour le vrac et 16,57 D/kg pour le conditionné.

Le premier pays importateur de l'huile d'olive biologique tunisienne est l'Italie avec une part de 39% des quantités exportées durant les huit premiers mois de la campagne 2025/2026, suivi par l'Espagne (25%), les USA (23%) et la France (8%).

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