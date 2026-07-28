Tunisie: IA responsable - Concilier innovation, confiance et performance

Face à l'essor rapide de l'intelligence artificielle, les entreprises sont appelées à adopter une approche responsable, alliant innovation, création de valeur et maîtrise des risques. Gouvernance, transparence, protection des données et durabilité deviennent des enjeux clés pour instaurer la confiance et réussir une transformation numérique pérenne. Senda Boukef, Director Technology Consulting chez EY, revient sur les principes fondamentaux de l'IA responsable et les conditions de son déploiement au sein des organisations.

Une nouvelle exigence apparaît : celle d'une adoption responsable, capable de concilier innovation, performance économique et maîtrise des risques. Loin d'être un simple enjeu technologique, l'IA responsable devient aujourd'hui un véritable sujet stratégique pour les dirigeants, les managers et les organisations. Senda Boukef, EY Director, Technology Consulting, revient sur les principes fondamentaux de l'IA responsable, ses enjeux pour les entreprises et les conditions nécessaires pour réussir une transformation numérique durable et maîtrisée.

L'IA responsable peut être définie comme une manière d'utiliser l'intelligence artificielle de façon utile, maîtrisée et digne de confiance. Trois dimensions essentielles qui permettent aux entreprises de tirer pleinement profit de cette technologie tout en limitant les risques associés. « L'IA responsable, c'est vraiment l'idée d'utiliser l'intelligence artificielle de manière utile pour l'entreprise, maîtrisée en termes de risques et digne de confiance, notamment en respectant la vie privée et les principes de sécurité », explique Senda Boukef.

Cette approche dépasse la notion d'IA éthique, souvent associée aux questions de transparence, d'équité ou de lutte contre les discriminations. L'IA éthique constitue une composante de l'IA responsable, mais cette dernière englobe un périmètre beaucoup plus large, intégrant des mécanismes opérationnels de contrôle, de gouvernance et de suivi.

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Aujourd'hui, plusieurs organismes internationaux et acteurs technologiques ont développé des référentiels destinés à encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parmi eux figurent les normes internationales, notamment la norme ISO 42001 relative au système de management de l'intelligence artificielle. Ces cadres reposent sur plusieurs piliers : la sécurité, la protection des données personnelles, la transparence, l'applicabilité des modèles, mais également la durabilité environnementale.

Un défi en matière de durabilité

L'un des principaux défis liés à l'adoption de l'intelligence artificielle réside dans la capacité à comprendre et expliquer les décisions prises par les modèles. « Il ne faut pas considérer l'intelligence artificielle comme une boîte noire. Les entreprises doivent être capables d'expliquer les résultats produits par les modèles d'IA», souligne Boukef.

Cette exigence d'applicabilité devient particulièrement stratégique dans les secteurs sensibles comme la finance, l'assurance, la santé ou les ressources humaines, où une décision automatisée peut avoir des conséquences importantes sur les clients, les collaborateurs ou les partenaires. Par exemple, un modèle d'intelligence artificielle utilisé pour aider à l'octroi d'un crédit peut produire des résultats potentiellement discriminatoires s'il repose sur des données biaisées.

Dans ce cas, la question de la responsabilité devient centrale : qui répond de la décision ? Le développeur du modèle ? Le responsable des données ? Le métier qui utilise l'outil ? «Dans tous les cas, la responsabilité ne peut pas être attribuée à la machine. La redevabilité humaine, ou accountability, est un principe fondamental de l'IA responsable », insiste l'experte. Au-delà des questions éthiques et réglementaires, l'intelligence artificielle pose également un défi majeur en matière de durabilité.

L'explosion des usages de l'IA générative entraîne une augmentation considérable des besoins énergétiques des infrastructures numériques. Selon des estimations récentes, la consommation électrique des centres de données dans le monde pourrait doubler d'ici 2030, sous l'effet notamment du développement massif de l'intelligence artificielle. Cette évolution oblige les entreprises à intégrer la dimension environnementale dans leur stratégie IA.

L'objectif n'est plus seulement d'accélérer l'adoption des outils d'intelligence artificielle, mais de construire une IA capable de générer de la valeur tout en limitant son impact écologique. « L'enjeu aujourd'hui est de passer d'un effet de mode autour de l'IA à une adoption maîtrisée, qui apporte une véritable valeur ajoutée aux organisations », affirme Boukef.

L'IA responsable doit être intégrée dès la conception. Pour l'experte d'EY, l'IA responsable doit fonctionner selon le même principe que les approches déjà adoptées dans le domaine de la cybersécurité ou de la protection des données : le security by design et le privacy by design. Autrement dit, les entreprises ne doivent pas attendre le déploiement d'un outil d'intelligence artificielle pour évaluer ses risques.

Ces questions doivent être intégrées dès le lancement d'un projet. Cette approche permet d'éviter des situations où une technologie déployée rapidement pourrait générer des conséquences négatives: fuite de données, perte de confiance des utilisateurs, atteinte à la réputation ou sanctions réglementaires.

Les clés d'une adoption réussie

Pour garantir une IA responsable, les entreprises doivent mettre en place une véritable stratégie de gouvernance. Celle-ci repose sur plusieurs axes : un cadre organisationnel clair, une politique de gestion des données, des responsabilités définies et une sensibilisation des collaborateurs. La formation constitue notamment un enjeu majeur.

Avec la démocratisation de l'intelligence artificielle, de nombreux salariés utilisent désormais des outils d'IA accessibles en ligne, parfois sans mesurer les risques liés à la confidentialité des informations introduites dans ces plateformes. « Un collaborateur peut utiliser un outil d'intelligence artificielle sans savoir où vont ses données ou si celles-ci peuvent contribuer à entraîner des modèles accessibles à d'autres acteurs », explique Senda Boukef.

D'où l'importance d'une acculturation interne permettant aux équipes de comprendre les opportunités offertes par l'IA, mais également ses limites et ses risques. La gouvernance des données représente également un pilier essentiel : qualité des données utilisées, gestion du consentement, conformité réglementaire et traçabilité des usages.

L'intelligence artificielle représente aujourd'hui une opportunité majeure d'amélioration de la productivité, d'optimisation des processus et de création de nouveaux modèles économiques. Mais son succès dépendra de la capacité des entreprises à instaurer un climat de confiance. L'IA responsable apparaît ainsi comme un facteur de compétitivité : elle permet non seulement de réduire les risques, mais aussi de renforcer la crédibilité des organisations auprès de leurs clients, collaborateurs et partenaires.