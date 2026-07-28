Afrique: Mondial 2026 - Le but du Cap-Verdien Sidny Lopes Cabral sacré plus belle réalisation du tournoi

Éliminé en seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après une bataille épique face à l'Argentine (défaite 3-2 après prolongations), le Cap-Vert repart tout de même avec une belle satisfaction personnelle. Le but marqué par Sidny Lopes Cabral lors de ce match a été désigné plus beau but du Mondial à l'issue d'un vote populaire organisé sur le site officiel de la FIFA.

Cette réalisation, qui avait permis aux Cap-Verdiens d'égaliser dans le temps additionnel face à l'Albiceleste, a conquis les votants du monde entier. La fédération capverdienne de football n'a pas manqué de célébrer la nouvelle sur les réseaux sociaux, saluant la performance de son joueur.

Pour l'emporter, le but de Lopes Cabral a dû s'imposer face à une concurrence relevée : parmi les onze autres finalistes figuraient notamment des réalisations signées Kylian Mbappé contre le Sénégal, Lionel Messi face à l'Algérie, Julián Álvarez contre la Suisse, ainsi que le but décisif de Ferran Torres en finale contre l'Argentine.

Cette distinction vient couronner l'un des temps forts du parcours historique réalisé par la sélection cap-verdienne lors de cette Coupe du Monde.

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OFFICIEL ! Le but de Sidny Lopes Cabral est élu plus beau but de la Coupe du Monde 2026 ! 🇨🇻

Les Requins Bleus🇨🇻 (@LesRequinsBleus) July 27, 2026

« Quand j'ai levé les yeux et que j'ai vu la frappe filer droit dans la lucarne, je me suis dit : 'Mais qu'est-ce que je viens de faire ?' Je n'arrivais pas à y croire. J'ai regardé mes coéquipiers. Tout le monde hurlait, les mains sur la tête, ivres de joie. « J'ai commencé à courir dans tous les sens. C'est là que j'ai réalisé que je venais d'inscrire un mais spectaculaire en phase finale de Coupe du Monde. Tout le monde rêve simplement de marquer dans cette compétition. Mais le faire de cette manière, sur une scène aussi grandiose et face à une telle équipe, c'était incroyable. J'étais sur un nuage.

Avant le match, j'avais dit à ma mère et à ma petite amie que si je marquais, je courrais vers elles. Quand je suis arrivé au bord du terrain, j'ai vu ma mère en larmes. Elle n'avait même pas réalisé que j'étais là. Tout le monde s'affairait autour d'elle parce qu'elle s'était évanouie au moment du mais ! », a-t-il confié.