Gabon: Mounana - L'honorable Rodrigue Bokoko accompagne des porteurs de projets pour booster l'entrepreneuriat local

Encourager l'initiative privée et lutter contre le chômage, c'est dans cet élan que l'Honorable Rodrigue Bokoko a procédé ce jour à la remise d'équipements à plusieurs porteurs d'activités génératrices de revenus de la commune de Mounana. Une politique sociale du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, mise en musique.

La politique sociale menée par le député de Mounana, Rodrigue Bokoko est une action qui s'inscrit pleinement dans la vision de partage et d'autonomisation portée par Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République. Pour l'élu du peuple, ces actions mettent en évidence, l'humain au coeur de la politique impulsée par le Chef de l'Etat.

Un soutien concret pour créer de la richesse.

Les bénéficiaires, issus de différents secteurs d'activités, ont reçu du matériel et des équipements adaptés pour lancer ou renforcer leurs projets. Couture, coiffure, restauration, petit commerce : l'objectif est de leur donner les moyens de travailler et de subvenir aux besoins de leurs familles.

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Pour l'Honorable Député, il ne s'agit pas d'une simple assistance. C'est un accompagnement concret destiné à transformer des idées en entreprises viables.

Promouvoir un entrepreneuriat responsable

À travers ce geste, l'Honorable Rodrigue Bokoko réaffirme sa volonté de promouvoir un entrepreneuriat responsable, créateur de richesse, d'emplois et de développement local. « Notre ambition est de voir émerger à Mounana, une nouvelle génération d'entrepreneurs. Des Gabonais qui osent, qui produisent et qui participent à la croissance de notre localité », a-t-il indiqué lors de la remise.

Il a par ailleurs exhorté les bénéficiaires à faire un usage responsable des équipements reçus, à cultiver la rigueur et à contribuer à la dynamique économique de la commune.

La vision du Chef de l'Etat mise en pratique

Cette initiative traduit la mise en oeuvre au niveau local, de la politique du Président Brice Clotaire Oligui Nguema : une politique de proximité qui place l'autonomisation des populations et la création d'opportunités au coeur de l'action publique.

En outillant les acteurs économiques de base, Mounana se dote ainsi de nouveaux leviers pour son développement et pour l'amélioration des conditions de vie des ménages. " Nous sommes heureux. Nous ne pouvons que remercier notre président Brice Clotaire Oligui Nguema qui est soucieux de son peuple. Nous le voyons à la télévision. Nous voyons ce qu'il fait partout dans le pays. Nous remercions aussi notre député qui est toujours proches de nous" lance une bénéficiaire qui gratifie l'honorable de bénédictions.