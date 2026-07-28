Gabon: Le Président de la République s'assure de l'avancement du chantier du Monument Georges Damas Aleka, symbole de la mémoire nationale

A quelques jours de la célébration du 66e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite de terrain sur le chantier du Monument Georges Damas Aleka, érigé sur le front de mer du boulevard de l'Indépendance de Libreville.

Par cette descente, le Chef de l'Etat a réaffirmé sa volonté de suivre personnellement l'exécution des grands projets structurants de la République et de veiller au respect des engagements pris en vue des célébrations nationales du 17 août.

Au cours de cette visite, le Président de la République a procédé à une inspection détaillée de l'ensemble des ouvrages. De la structure monumentale aux finitions architecturales, en passant par les aménagements paysagers et les espaces publics, il a formulé des orientations précises afin de garantir la qualité de l'ouvrage, le respect des délais et l'intégration harmonieuse de symboles forts de l'identité nationale, notamment les références à l'hymne national et aux armoiries de la République.

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Edifié en hommage à Georges Damas Aleka, figure majeure de l'histoire politique nationale et 1er Président de l'Assemblée nationale du Gabon indépendant, ce monument incarne la volonté du Chef de l'Etat de préserver la mémoire des pères fondateurs de la nation et de transmettre leur héritage aux générations présentes et futures.

Au-delà de sa dimension architecturale, cet édifice se veut un haut lieu de mémoire, de transmission et d'éducation civique. Il rappellera à chaque gabonais les valeurs de patriotisme, d'engagement et de responsabilité qui ont guidé les artisans de l'indépendance et qui continuent d'inspirer la construction du Gabon de demain.

Ce projet contribuera également à la valorisation du patrimoine historique national et au renforcement de l'attractivité urbaine de Libreville.

A l'approche de son inauguration, prévue dans le cadre des festivités du 17 août, le Chef de l'Etat a exhorté les entreprises mobilisées sur le chantier à intensifier leurs efforts afin de livrer un ouvrage conforme aux exigences de qualité et à l'ambition portée par la République.

Avant de quitter les lieux, le Président de la République a rappelé avec force qu'« une nation qui oublie ses bâtisseurs est une nation qui compromet son avenir », soulignant que rendre hommage à Georges Damas Aleka revient à honorer tous ceux qui ont oeuvré pour l'émancipation, l'unité et la souveraineté du Gabon.

Ce monument affirme l'attachement à l'histoire du Gabon et célèbre les grandes figures et réaffirme la volonté de transmettre aux générations futures les valeurs fondatrices de la nation. Le Monument Georges Damas Aleka Se veut le témoignage vivant d'une mémoire collective appelée à inspirer le présent et l'avenir du Gabon.