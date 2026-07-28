Gabon: Le Vice-Président du Gouvernement Hermann Immongault rencontre le Dr Andrew Forrest en Australie Perth (Australie)

Le Vice-Président du Gouvernement Hermann Immongault a entamé sa mission officielle en Australie par un entretien en tête-à-tête avec le Dr Andrew Forrest, fondateur et président exécutif de Fortescue, société minière australienne d'envergure mondiale. Cette rencontre, qui s'est tenue le 27 juillet 2026, marque le coup d'envoi officiel d'une visite de travail axée sur le renforcement du partenariat stratégique entre la République gabonaise et l'un des principaux acteurs mondiaux du secteur des ressources naturelles.

Cette rencontre, organisée en marge du forum de Boao à Perth, en Australie-Occidentale, dépasse le cadre d'une simple visite de courtoisie diplomatique. Il s'agit d'un échange de haut niveau axé sur l'avancement du projet Belinga, les retombées d'une nouvelle industrie du minerai de fer pour la population gabonaise, ainsi que les modalités d'un partenariat durable fondé sur la création de valeur partagée.

Naturellement, l'avancement des travaux menés par Fortescue Belinga, la filiale gabonaise du groupe, qui mène depuis trois ans une vaste campagne d'exploration et de travaux sur les sites de Belinga et de Batouala, dans la province de l'Ogooué-Ivindo, est au coeur des discussions.

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Cet entretien a également été l'occasion d'évoquer les investissements déjà réalisés par Fortescue dans les infrastructures nécessaires à ses opérations. Les voies d'accès, les logements, les ateliers techniques, les installations logistiques, les équipements de forage, les systèmes de sécurité et les programmes de formation témoignent de l'engagement croissant du groupe envers un projet qui dépasse le simple cadre de l'exploration minière.

Pour les autorités gabonaises, ces investissements jettent les bases d'un écosystème industriel appelé à générer des retombées durables en termes d'emploi, de développement régional et de développement des compétences.

Par ailleurs, cette rencontre intervient à un moment où le gouvernement gabonais fait du contenu local un principe directeur de sa politique industrielle. La cérémonie de remise des diplômes de la première promotion du programme « We Train For Gabon », à laquelle le Vice-Président du Gouvernement Hermann Immongault a assisté la veille, reflète cette ambition commune de former une nouvelle génération de techniciens, d'opérateurs et de cadres gabonais qui participeront aux différentes phases de l'industrie minière gabonaise. Le développement des compétences nationales et l'émergence d'une expertise locale sont essentiels.

La présence du Vice-Président du Gouvernement à Perth témoigne de l'importance que les plus hautes autorités accordent au projet Belinga, appelé à devenir l'un des principaux moteurs de la diversification de l'économie nationale. Quant à Fortescue, à travers ce dialogue direct avec les autorités gabonaises, le groupe confirme son engagement et sa conviction dans un projet qui pourrait figurer parmi les investissements miniers les plus transformateurs du continent africain au cours des prochaines décennies.

Cette rencontre représente donc une étape majeure dans le renforcement des relations entre Libreville et Perth. Elle traduit une ambition commune : faire du partenariat entre la République gabonaise et Fortescue un modèle de coopération fondé sur la confiance, l'investissement productif, le transfert d'expertise et la création d'une prospérité durable au bénéfice des deux parties.