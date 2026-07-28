Gabon: Chine - La coopération strategique

Libreville, le 27 juillet 2026 Le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé ce jour une audience à Son Excellence Zhou Ping, Ambassadeur de la République populaire de Chine au Gabon.

Les échanges ont porté sur l'état de la coopération bilatérale et la préparation des prochaines échéances diplomatiques entre Libreville et Beijing, dans le prolongement d'une relation historique qui s'est continuellement renforcée depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1974.

Erigée en partenariat de coopération globale en 2016, puis élevée au rang de partenariat stratégique de coopération globale, cette relation a été réaffirmée en 2024 à l'occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques et de la rencontre entre les Présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et XI Jinping, en marge du Sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine.

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La coopération sino-gabonaise s'est concrétisée par des réalisations majeures, notamment le barrage hydroélectrique de Grand Poubara, le Stade de l'Amitié sino-gabonaise, les sièges de l'Assemblée Nationale et du Sénat, ainsi que des projets dans les domaines de la santé, de la formation, des bourses d'études et du renforcement des compétences nationales.

L'audience a également permis de préparer la visite d'Etat que le Chef de l'Etat effectuera en Chine au mois de novembre prochain. Ce déplacement comprendra un entretien avec son homologue chinois et plusieurs rencontres de haut niveau.

Le Président de la République a, par ailleurs, été invité à participer à la cérémonie d'ouverture de la China International Import Expo à Shanghai, une plateforme destinée à promouvoir les produits gabonais et à renforcer les investissements et les échanges commerciaux.

Pour le Gabon, cette visite devra permettre de consolider un partenariat orienté vers des résultats concrets au bénéfice des populations, notamment dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'agriculture, de la santé, du numérique, de la formation professionnelle et de la transformation locale des ressources naturelles.

Elle s'inscrit dans la vision du Président de la République d'une diplomatie souveraine, ouverte et équilibrée, fondée sur des partenariats créateurs de valeur, d'emplois, de transfert de technologies et d'opportunités pour la jeunesse gabonaise.