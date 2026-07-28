Soudan: Le Conseil de l'unité économique arabe réaffirme son soutien à la réhabilitation du secteur des transports au pays

27 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe, (CUEA) Mohamed Ahmed, a salué les efforts du Soudan pour relancer son économie, estimant que le pays dispose d'importants atouts favorisant son développement économique.

S'adressant à l'ouverture du Forum soudano-arabe sur les transports intelligents, organisé à Khartoum sous le thème « Vers un partenariat intelligent et durable pour la reconstruction du secteur des transports », il a déclaré que le Conseil soutenait la mise en place de partenariats visant à moderniser les infrastructures de transport et à contribuer à la reconstruction du pays.

Il a également indiqué qu'une initiative lancée au Caire prévoit la réhabilitation des secteurs des transports au Soudan, en coordination avec plusieurs grandes entreprises arabes, afin d'appuyer les efforts de reconstruction et de promouvoir le développement économique.

Selon lui, les avancées technologiques imposent une modernisation du secteur, désormais considéré comme un levier essentiel du développement durable.

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Il est à noter que Conseil de l'unité économique arabe (CUEA) est une organisation créée en 1957 sous l'égide de la Ligue des États arabes pour coordonner et intégrer les politiques économiques des pays membres. Fondé le 3 juin 1957, il vise à instaurer une unité économique complète entre les nations arabes.

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