Afrique du Nord: Le Ministre des Finances rencontre le Secrétaire Général du Conseil de l'Unité Economique Arabe

Le Ministre des Finances, Dr Jibril Ibrahim, s'est entretenu aujourd'hui dans son bureau à Khartoum avec Son Excellence l'ambassadeur Mohamed Ahmed Al-Nai, secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe sur les relations économiques entre les deux côtés et les moyens de les développer dans les divers domaines.

Il a écouté un exposé détaillé sur le Conseil, son plan d'action pour la période à venir et ses principales priorités, parmi lesquelles figurent la contribution à la reconstruction et le soutien aux efforts de la relance économique au Soudan.

Dr Jibril Ibrahim a souligné l'importance de réactiver les mécanismes du Conseil de l'unité économique arabe, d'élargir la base qualité de membre et d'encourager les États à rejoindre le Conseil pour qu'il devienne un guichet économique efficace du travail économique commun pour servir les États membres.

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Il a salué les efforts et les positions du Conseil de l'unité économique arabe qui soutiennent le Soudan, affirmant la disposition du gouvernement de coopérer pleinement avec le Conseil pour mettre en oeuvre les plans visant à réaliser le développement économique et la reconstruction de ce qui a été détruit par la guerre dans le pays, tout en soulignant l'importance de la coordination entre les deux côtés pour atteindre les objectifs d'intérêt commun.

De son côté, l'ambassadeur Mohamed Ahmed Al-Nai, secrétaire général du Conseil de l'unité économique arabe, a souligné que sa visite dans le pays s'inscrivait dans le cadre de la coordination et de la coopération entre le secrétariat général du Conseil de l'unité économique arabe et le gouvernement soudanais.

Il a présenté une briefing détaillé au ministre des Finances concernant le plan quinquennal exécutif du Conseil de l'unité économique arabe (2027-2031), en soulignant ses principales priorités, représentant la contribution à la reconstruction de la République du Soudan à travers les institutions et entités affiliées au Conseil, les fédérations arabes spécialisées et les compagnies arabes conjointes affiliées au Conseil dans leurs différents spécialités, ainsi que la coordination avec les institutions arabes de financement et de garantie et le secteur privé.

Le secrétaire général a révélé que le Conseil oeuvrera pour organiser la conférence sur la reconstruction au Soudan au cours de la période à venir, précisant que cette conférence sera une table ronde à laquelle participeront les acteurs concernés par le processus d'investissement et de reconstruction des investisseurs, le secteur privé et les compagnies arabes.

Il a souligné la disposition du Conseil de l'unité économique arabe à coopérer et à se coordonner avec le gouvernement soudanais pour relancer les secteurs productifs et économiques pour contribuer à la reconstruction et au retour du Soudan à sa place naturelle et à son rôle pionnier dans son environnement régional et international.

Il a précisé que le Conseil se penche sur l'organisation du forum sur le transport intelligent en République du Soudan, au cours duquel seront abordés les principaux axes liés au transport intelligent dans le pays et les moyens de soutenir le gouvernement soudanais pour la mise en oeuvre de ce projet dans le pays.

Il convient de noter que cette réunion s'est tenue en présence et avec la participation du Dr Al-Sayed Abdel Fattah, conseiller du Secrétariat général du Conseil de l'unité économique arabe, de l'ingénieur Husham Awad, chef de l'Agence arabe de marketing, de Mme Ikhlas Mohamed Ali, directrice de la Direction générale du financement extérieur et d'un certain nombre de représentants des directions du ministère.