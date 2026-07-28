Soudan: L'Union générale des Nuba salue les avancées de l'armée au Nord-Kordofan

27 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Union générale des Nuba a félicité le peuple soudanais et les forces armées à la suite de leurs récentes avancées au Nord-Kordofan, marquées par la reprise des localités de Bara, Umm Sayala, Umm Garfa et Humrat Al-Sheikh, auparavant contrôlées par les FSR.

Dans un communiqué, l'organisation a qualifié ces succès de « tournant décisif » dans la bataille de la dignité nationale, estimant qu'ils démontrent la supériorité de la volonté des forces nationales face aux groupes mercenaires.

L'Union a également réaffirmé son soutien aux forces armées, affirmant rester à leurs côtés jusqu'à la libération de l'ensemble du territoire soudanais.

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