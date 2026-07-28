Soudan: Al-Aysir inspecte les derniers travaux de réhabilitation du siège de la Radio-Télévision publique à Omdurman

27 Juillet 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Culture, de l'Information, des Antiquités et du Tourisme, Khalid Al-Aysir, a inspecté les dernières phases des travaux de réhabilitation du siège de la Société générale de la Radio et de la Télévision à Omdurman, gravement endommagé durant la guerre.

Le bâtiment, considéré comme un symbole des médias publics soudanais, avait été l'une des principales cibles des FSR, qui cherchaient à prendre le contrôle de la télévision d'État. Les travaux portent notamment sur la rénovation des studios, la modernisation des installations techniques, la remise en état des bureaux ainsi que l'aménagement des espaces verts et des abords du complexe.

Cette réhabilitation s'inscrit dans un programme plus vaste de reconstruction des infrastructures médiatiques nationales. Après l'ouverture d'un premier centre régional à Port-Soudan et le lancement d'un second dans l'État du Nahrel-Anil, le gouvernement entend restaurer progressivement les capacités opérationnelles des médias publics à travers le pays.

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