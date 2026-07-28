Soudan: Les Forces armées soudanaises (SAF) progressent dans le Kordofan - Réouverture de l'axe stratégique vers El Obeid

Khartoum — L'armée soudanaise (Sudanese Armed Forces - SAF) a annoncé avoir repris le contrôle de l'autoroute reliant la capitale, Khartoum, à El Obeid, chef-lieu du Kordofan du Nord. Il s'agit d'une artère stratégique pour le transport d'importantes ressources naturelles provenant du centre du Soudan.

L'autoroute, longue d'environ 350 kilomètres, était sous le contrôle des Forces de soutien rapide (RSF) depuis avril 2023. Jusqu'en mars 2025, les RSF contrôlaient également la ville d'Omdurman, située à la périphérie de Khartoum.

Depuis lors, les Forces armées soudanaises (SAF), aux côtés des milices alliées regroupées au sein de la Force conjointe des mouvements de lutte armée, ont progressivement gagné du terrain, repoussant les RSF hors du périmètre de la capitale et les contraignant à se replier vers l'est du pays.

Selon les déclarations du commandant de la Force conjointe, au moins quatre villes situées le long de l'autoroute Khartoum-El Obeid (également connue sous le nom d'autoroute Al-Sadarat) ont été reprises par les Forces armées soudanaises (SAF) aux miliciens des Forces de soutien rapide (RSF) : Bara, Umm Girfa, Umm Sayalla et Jabra al-Sheikh.

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Les Forces armées soudanaises (SAF) et leurs alliés visent désormais à atteindre El Obeid, ville sous contrôle gouvernemental mais assiégée par les Forces de soutien rapide (RSF) depuis des années, afin de mettre fin au siège qui a réduit la population à l'extrême, celle-ci étant touchée par de graves pénuries alimentaires et sanitaires ainsi que par les bombardements incessants des miliciens (voir Fides 6/11/2025). Ces derniers jours précisément, les RSF ont intensifié leurs attaques par drones contre des cibles dans la ville et ses environs, faisant au moins 15 morts, selon les autorités.

Depuis le début du conflit, en avril 2023, les RSF ont utilisé les localités situées au nord d'El Obeid comme bases avancées pour lancer des attaques et maintenir la pression sur la ville, ainsi que pour soutenir les opérations près d'Omdurman. Pour les Forces armées soudanaises (SAF), la sécurisation de l'autoroute représente un avantage stratégique important : elle permet en effet de réduire la distance entre leurs positions à Khartoum et à El Obeid, en raccourcissant la chaîne logistique et en élargissant le périmètre défensif à l'ouest de la capitale.

Sur le plan économique, par ailleurs, la reprise du contrôle de la route d'Al-Sadarat pourrait redynamiser le commerce civil. Avant le déclenchement de la guerre, cette artère était utilisée pour le transport de produits agricoles, de bétail, de denrées alimentaires et d'autres marchandises entre le Kordofan et les marchés de Khartoum.

Enfin, le conflit interne soudanais continue de prendre la forme d'une guerre par procuration entre puissances régionales. Les Émirats arabes unis sont considérés comme les principaux soutiens des RSF, tandis que l'Égypte et la Turquie appuient les SAF. Ankara, en particulier, a fourni d'importantes quantités de drones armés aux forces armées soudanaises.