Tunisie: Office Plast - Une augmentation de capital à 7,3 MD pour boucler son « come-back » industriel

Le Conseil du marché financier (CMF) a accordé son visa au prospectus d'augmentation de capital d'Office Plast SA. L'opération, d'un montant de 7,33 millions de dinars, portera le capital social de 14,66 millions à 21,99 millions de dinars, conformément à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2026.

Cette augmentation de capital sera réalisée en deux opérations successives de montant égal. La première consiste en une augmentation en numéraire de 3,67 millions de dinars par l'émission de 3.665.541 actions nouvelles, réservées à titre préférentiel aux actionnaires actuels ainsi qu'aux acquéreurs de droits de souscription négociés en Bourse, à raison d'une action nouvelle pour quatre actions anciennes.

Les actions seront proposées au prix de 1,640 dinar chacune, correspondant à une valeur nominale de 1 dinar et à une prime d'émission de 0,640 dinar. Elles devront être intégralement libérées lors de la souscription.

La seconde opération portera sur une augmentation de capital par incorporation de réserves de 3,67 millions de dinars. Elle se traduira par l'attribution gratuite de 3.665.541 actions nouvelles aux détenteurs des 18.327.705 actions composant le capital après l'augmentation en numéraire, à raison d'une action nouvelle pour cinq actions anciennes et nouvelles souscrites.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les nouvelles actions ouvriront droit aux dividendes à compter du 1er janvier 2026.

Selon le prospectus visé par le CMF, cette augmentation de capital a pour objectifs de renforcer les fonds propres de la société, d'améliorer sa trésorerie, de réduire son endettement, d'accroître sa capacité d'autofinancement et de restaurer pleinement sa capacité de production.