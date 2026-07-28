Tunisie: Le pays accélère sa transition numérique - Le Smartphone et l'IA gagnent du terrain

L'usage du numérique poursuit sa progression en Tunisie. Les résultats de l'Enquête nationale sur « l'utilisation d'Internet et les compétences numériques pour l'année 2026 », réalisée par l'Observatoire relevant de l'Instance nationale des télécommunications (INT), mettent en évidence une généralisation des équipements connectés et une montée en puissance des nouveaux usages, notamment autour de l'intelligence artificielle.

Selon l'enquête, 85,9 % des personnes interrogées déclarent utiliser Internet, confirmant la place croissante du numérique dans les pratiques quotidiennes des citoyens. L'équipement mobile occupe désormais une position centrale dans les habitudes numériques des Tunisiens. Près de 84,3 % des citoyens disposent d'un Smartphone, alors que la possession d'un ordinateur reste beaucoup moins répandue, avec un taux de 41 %. Par ailleurs, 95,4 % des répondants utilisent une ligne de téléphonie mobile, confirmant le rôle stratégique du mobile dans l'accès aux services numériques.

L'accès au réseau passe principalement par les terminaux mobiles. D'après les résultats de l'enquête, 70,4 % des internautes utilisent l'Internet mobile comme principal moyen de connexion. Cette tendance illustre l'évolution des comportements numériques en Tunisie, où le Smartphone devient progressivement la porte d'entrée privilégiée vers l'information, les services en ligne et les applications numériques.

L'adoption des services dématérialisés continue également de gagner du terrain. L'enquête indique que 41,3 % des internautes utilisent des services électroniques, tandis que 36,9 % recourent au commerce en ligne. Les démarches administratives numériques connaissent elles aussi une évolution positive : 26,5 % des internautes déclarent utiliser les plateformes et services publics en ligne, signe d'une intégration progressive de l'administration électronique dans les pratiques des citoyens.

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L'un des enseignements majeurs de l'enquête concerne la diffusion rapide des outils d'intelligence artificielle. Près de 47,9 % des internautes déclarent utiliser des applications ou des solutions intégrant l'IA. Ce résultat témoigne de l'intérêt croissant des Tunisiens pour les nouvelles technologies et de leur capacité à adopter rapidement les innovations numériques. Il confirme également l'importance du développement des compétences digitales pour accompagner cette transformation et permettre une utilisation plus efficace et responsable de ces outils.

Avec la progression de l'accès à Internet, la généralisation du Smartphone et l'émergence de nouveaux usages liés à l'intelligence artificielle, la Tunisie poursuit ainsi son évolution vers une société numérique plus connectée.