Tunisie: ALKIMIA pénalisée par le coût des matières premières, son chiffre d'affaires recule de 39 %

Le chiffre d'affaires d'ALKIMIA a reculé de 39 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période de 2025, sous l'effet d'une diminution des volumes de ventes liée à des coûts de production élevés. Dans le même temps, la production de STPP s'est établie à 6 450 tonnes au 30 juin 2026, contre 8 790 tonnes un an plus tôt.

Au terme des six premiers mois de 2026, ALKIMIA a produit 6 450 tonnes de STPP, contre 8 790 tonnes au premier semestre 2025. La société indique que cette baisse de plus de 55 % résulte d'un manque de compétitivité provoqué par le prix élevé de l'acide phosphorique, sa principale matière première, facturé par le Groupe Chimique Tunisien.

La société précise également que l'unité de production de MAP cristallisé est à l'arrêt depuis le mois d'octobre 2025 en raison du niveau élevé des prix de l'acide phosphorique et de l'ammoniac, qui ne lui permettent pas d'être compétitive. Aucune production n'a ainsi été enregistrée au premier semestre 2026, contre 5 692 tonnes à la même période de 2025.

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Concernant son activité commerciale, ALKIMIA fait état d'un recul de 39 % de son chiffre d'affaires au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025. Selon la société, cette évolution s'explique principalement par la baisse des volumes de ventes, elle-même liée aux coûts élevés de production.

Par ailleurs, les investissements réalisés au cours du premier semestre 2026 comprennent notamment un moteur à gaz de cogénération de 4 MW, entré en production en janvier 2026 après son remplacement par Clarke Energy dans le cadre d'un contrat d'exploitation portant sur 60 000 heures de fonctionnement.