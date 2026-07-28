Tunisie: Retour des Tunisiens d'Italie - Neuf traversées hebdomadaires autorisées pour l'été 2026

Le ministère des Transports a annoncé, lundi, l'autorisation de neuf traversées maritimes hebdomadaires sur les lignes régulières reliant la Tunisie à l'Italie, dans les deux sens, afin de répondre à l'ensemble de la demande durant la saison estivale 2026 et de faciliter le retour des Tunisiens résidant à l'étranger.

Dans un communiqué, le département précise que cette mesure s'inscrit dans le cadre du dispositif mis en place pour assurer le bon déroulement des voyages de la communauté tunisienne, en coordination avec les compagnies maritimes opérant sur cette liaison.

Cette annonce intervient après les difficultés rencontrées samedi dernier par plusieurs voyageurs tunisiens au port italien de Civitavecchia. Selon le ministère, une compagnie maritime étrangère a commercialisé des billets sans respecter les procédures légales en vigueur, provoquant des perturbations pour les passagers.

Afin d'éviter de pénaliser les membres de la communauté tunisienne à l'étranger, le ministère des Transports, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a accordé, à titre exceptionnel, une autorisation à cette compagnie pour assurer uniquement la traversée concernée.

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Parallèlement, la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) a proposé une solution immédiate en programmant deux traversées supplémentaires, prévues les 27 et 30 juillet 2026, afin de faciliter le retour des Tunisiens établis à l'étranger.

Le ministère souligne, par ailleurs, que les traversées régulières assurées par la compagnie italienne GNV, programmées chaque vendredi, se poursuivront normalement conformément au calendrier établi. En dehors de ces liaisons, les voyageurs concernés sont invités à prendre directement contact avec la compagnie.

Pour rappel, l'ambassade de Tunisie à Rome avait annoncé samedi avoir trouvé une solution d'urgence pour les ressortissants tunisiens restés bloqués au port de Civitavecchia, à la suite des difficultés administratives ayant affecté une traversée de la compagnie GNV à destination de la Tunisie.