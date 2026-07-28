Tunisie: Coupures d'eau et d'électricité dans les hôpitaux - 10 questions écrites adressées au ministre de la Santé

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le député à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Ali Zaghdoud, a annoncé avoir adressé, avec quatre de ses collègues, 10 questions écrites au ministre de la Santé concernant les conséquences des coupures répétées d'eau et d'électricité sur le fonctionnement de plusieurs établissements de santé publics.

Cette initiative intervient à la suite de rapports faisant état de décès et de perturbations des services médicaux dans certains hôpitaux, en lien avec les interruptions de l'alimentation électrique, selon les déclarations du député à Diwan FM.

Ali Zaghdoud a indiqué que ces questions visent notamment à obtenir des données détaillées sur la situation des établissements hospitaliers, en particulier les services prenant en charge les personnes âgées et les patients souffrant d'insuffisance rénale.

Le parlementaire a affirmé que plusieurs structures sanitaires ont enregistré des perturbations dans leurs activités à cause des coupures d'eau et d'électricité, estimant que ces interruptions ont eu un impact direct sur la qualité des prestations et la prise en charge des citoyens.

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Le Parlement réclame des données précises

Dans sa démarche, le député demande au ministère de la Santé de fournir des rapports permettant d'évaluer l'ampleur de la situation et d'identifier les éventuelles conséquences sur les patients et le fonctionnement des services hospitaliers.

Ali Zaghdoud a rappelé que le rôle du Parlement consiste notamment à exercer une mission de contrôle et à défendre les droits des citoyens, appelant les autorités exécutives à adopter une approche fondée sur la transparence et à présenter des solutions face aux difficultés actuelles.

Il a également plaidé pour la mise en place d'une stratégie claire destinée à répondre aux crises et à rassurer la population tunisienne.

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