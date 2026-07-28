Tunisie: ESS - Entre assainissement financier et renforcement de l'effectif - La mue avant la reprise

L'Etoile est active sur plusieurs fronts afin de réussir sa participation au prochain exercice.

Avec l'assainissement des dettes, le renforcement de l'effectif et un match amical programmé face au CSS, il n'est plus question de perdre de temps pour le redécollage. À quelques semaines du début du championnat, programmé pour le 22 août, l'Étoile Sportive du Sahel poursuit méthodiquement ses préparatifs. La direction est engagée sur deux fronts indissociables : consolider l'effectif mis à la disposition du staff technique et poursuivre l'assainissement de la situation financière du club.

Engagements honorés

Sur le plan administratif, l'ESS continue d'honorer ses engagements envers ses joueurs. Le règlement progressif des arriérés de salaires permet de débloquer plusieurs dossiers menaçants. C'est notamment le cas du milieu Oussama Abid. Alors que son avenir semblait compromis en raison de créances impayées, un accord a finalement été trouvé entre les deux parties. Une issue favorable qui permettrait au joueur de poursuivre son aventure sous les couleurs étoilées, au grand soulagement du staff technique.

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En parallèle, les dirigeants étoilés renforcent le groupe en attendant la levée de l'interdiction de recrutement. Le milieu défensif libérien Mohamed Sangaré (27 ans), libre de tout engagement après son passage en Angleterre, a officiellement rejoint l'ESS pour les deux prochaines saisons. Doté d'un profil athlétique et fort d'une expérience acquise notamment avec la réserve de Newcastle United, il devrait apporter davantage d'impact dans l'entrejeu.

Le recrutement s'est également poursuivi avec la signature du milieu offensif Achraf Ben Dhiaf pour deux saisons en provenance de l'ESZ, tandis qu' Abdallah Amri, ancien joueur de l'USBG, est venu renforcer le milieu de terrain avec un contrat d'une même durée. Des arrivées qui traduisent la volonté du club d'élargir les solutions offertes au staff avant le début de la compétition. En revanche, le dossier Wajdi Kechrida demeure ouvert. Le latéral international, revenu à Sousse lors du dernier mercato hivernal après plusieurs années passées à l'étranger, souhaiterait tenter une nouvelle expérience européenne.

Au-delà de ces mouvements, la priorité reste la régularisation de la situation financière. La FTF a fixé au 10 août la date limite pour l'apurement des dossiers litigieux, une étape incontournable pour valider la participation au championnat. À l'Étoile, les prochaines semaines seront donc décisives. Elles devront permettre de finaliser l'opération d'assainissement financier, de stabiliser l'effectif et de préparer les conditions du décollage.