Tunisie: Purge et renforts Cabistes - Le CAB se réinvente

Les nouveaux responsables s'activent pour repenser le groupe de joueurs.

On a pensé qu'ils étaient venus pour assainir la situation administrative et gérer des problèmes financiers urgents, on a été agréablement surpris par les décisions courageuses prises au niveau du ménage effectué dans l'effectif. Après un premier tri à l'issue de la saison passée qui a vu le départ de Youssef Fellahi, Firas Ben Othmane, Ahmed Amri, Aymen Amri et Nourani, voilà que le nouveau comité provisoire dirigé par Riadh Mokdad a procédé à une vaste opération de résiliation de contrats, de séparation à l'amiable avec Cissoko, Issa Kane, Fonseca et Momar Diop. Il faut reconnaître que les joueurs sénégalais n'ont pas apporté le plus attendu à l'équipe cabiste.

Et pourtant, ce ne sont pas les occasions qui leur ont manqué pour s'illustrer. On peut, par conséquent, faire confiance aux nouveaux responsables qui doivent certainement avoir de bonnes raisons de ne pas les reconduire.

Chedy Mhamdi et Bilel Mejri débarquent

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aussi et comme pour pallier ces départs, volontaires ou forcés, le CAB vient d'engager dans ses rangs deux nouvelles recrues de taille que sont Chedy Mhamdi et Bilel Mejri. Le premier a fini buteur de JS en Ligue 2 la saison dernière avec 9 buts et on retiendra du second, pour faire court, qu'il a marqué contre le CAB lors de la finale de la Coupe de Tunisie il y a trois saisons quand il évoluait au ST. Il s'agit donc de deux chasseurs de buts qui aideront l'ensemble «jaune et noir» à résoudre le problème de l'inefficacité offensive. Mais la valse n'est pas encore terminée puisque on a appris, de source proche du club, qu'on attend du côté du Stade 15-Octobre d'autres tests de joueurs à vocation défensive.

On aura ainsi bouclé la valse à... trois temps. Ces nouvelles arrivées ne sont pas pour déplaire au staff technique». Le groupe est en train de s'entraîner dans de bonnes conditions et surtout il y a un bon état d'esprit qui règne. «Cette bonne ambiance nous permettra, à coup sûr, d'entrer dans la compétition sereinement», affirme le coach Azaiez. Qui l'eut cru quand tout le monde se dérobait de la responsabilité de diriger le CAB rien que pour deux mois?. Un grand bravo à la nouvelle équipe dirigeante et... bon vent !

Ezzeddine Karoui et Med Ali Ben Gaied Hassine nous quittent!

Nous avons appris, avec beaucoup de tristesse, le décès, samedi dernier, de l'ancien président du CAB de 2000 à 2002 à la suite d'une longue maladie.

Comme un malheur n'arrive jamais seul, le lendemain, dimanche, c'était au tour d'un autre président du CAB, Med Ali Ben Gaied Hassine, de nous quitter également à la suite d'une maladie qui n'a que trop duré. Monsieur Ben Gaied Hassine a fini la saison 1999-2000 en remplacement de Khaled Saadi suivant nos sources. Nos sincères condoléances à leurs familles respectives proches et à la large famille cabiste. Paix à leurs âmes.