Tunisie: Une jeune femme servait d'appât pour piéger des hommes et les dépouiller à Tunis

27 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La brigade de police judiciaire de Bab Bhar a réussi à démanteler un réseau criminel présumé spécialisé dans les agressions et les vols visant des conducteurs, opérant notamment aux alentours de Moncef Bey.

Cette intervention fait suite à plusieurs plaintes déposées par des automobilistes affirmant avoir été victimes d'agressions et de vols.

Selon les premiers éléments de l'enquête citées par Jawhara fm, une jeune femme aurait joué le rôle d'appât, en sollicitant l'aide de conducteurs ou en leur demandant de la transporter. Les victimes étaient ensuite conduites vers des endroits isolés, où d'autres membres du groupe intervenaient pour les menacer ou les agresser avant de leur dérober leurs biens.

Les suspects auraient notamment volé de l'argent et des téléphones portables. Dans certains cas, ils auraient également pris possession des véhicules des victimes.

L'enquête se poursuit afin de déterminer l'ensemble des circonstances de ces affaires et d'identifier d'éventuels autres actes attribués à ce réseau.

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