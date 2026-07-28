Sénégal: Chantiers de l'USSEIN à Kaffrine - Le maire de Kahi veut des retombées pour sa commune à travers la RSE

Le maire de Kahi (centre), Aliou Diané, a émis le souhait de voir sa commune bénéficier de retombées "concrètes" du chantier des travaux de construction du campus de Kaffrine de l'Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE).

"Nous plaidons pour le respect de la responsabilité sociétale de l'entreprise dans le cadre des chantiers du campus de Kaffrine. La commune de Kahi a mis à la disposition des autorités 100 hectares pour la réalisation de cette importante infrastructure", a dit l'édile.

Il s'entretenait avec des journalistes, lundi, au terme d'une visite du ministre des Infrastructures, Dethié Fall, et de son homologue de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Boubacar Camara, venus réceptionner les infrastructures pédagogiques du campus de Kaffrine.

Le maire de Kahi souhaite que les populations riveraines puissent bénéficier de retombées concrètes du projet à travers la RSE. Il a notamment demandé la réalisation d'un mini-forage pour améliorer l'accès à l'eau potable dans le village de Diogo.

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L'édile a également plaidé pour un appui à l'autonomisation économique des femmes, à travers l'équipement des groupements d'intérêt économique (GIE) et le financement de leurs activités génératrices de revenus.

Il a, en outre, sollicité un accompagnement en faveur des "daaras" (écoles coraniques) ainsi que la mise en place de programmes de formation dans les domaines agro-sylvo-pastoraux, afin de renforcer les compétences des jeunes et des populations de la commune.