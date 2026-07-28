Algérie: Plus de 400 000 places pédagogiques et 23 nouvelles spécialités à la rentrée prévue le 4 octobre prochain

Alger — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a annoncé la mise à disposition de plus de 400.000 places pédagogiques et l'ouverture de 23 nouvelles spécialités dans le cadre de la rentrée de la formation professionnelle, fixée au 4 octobre prochain.

Présidant, lundi, les travaux d'une conférence nationale consacrée à la prochaine rentrée de la formation professionnelle, la ministre a indiqué que celle-ci constitue "une étape stratégique pour la mise en oeuvre des réformes que connaît le secteur".

Dans ce cadre, "plus de 400.000 places pédagogiques ont été assurées dans les différents modes de formation, notamment la formation par apprentissage, avec l'introduction de 23 nouvelles spécialités dans plusieurs domaines, dont l'environnement, l'agriculture, l'industrie et la numérisation".

Mme Arhab a également fait savoir que les inscriptions pour cette rentrée débuteront le 8 août et se poursuivront jusqu'au 26 septembre prochain.

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A ce propos, elle a précisé que cette conférence qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la rentrée de la formation professionnelle 2026, était consacrée à "la présentation et à l'examen de la note d'encadrement relative à cette rentrée, ainsi qu'à l'évaluation du niveau de préparation des établissements de formation, outre l'adjustment des différents aspects organisationnels et pédagogiques, à même de garantir une rentrée réussie".

Mme Arhab a insisté sur la nécessité du "strict respect du contenu de la note d'encadrement et d'unifier la méthodologie de travail à travers l'ensemble des établissements de formation, tout en oeuvrant à améliorer la qualité de la formation et à réunir toutes les conditions nécessaires à l'accueil des stagiaires, ainsi qu'à renforcer l'offre de formation dans les spécialités prioritaires, selon une approche nationale répondant aux besoins économiques et de développement".

La ministre a également souligné l'importance de s'appuyer pleinement sur le référentiel national des formations et des compétences (RNFC), en tant qu"'outil de référence pour adapter les offres de formation aux besoins des secteurs économiques, notamment au regard des projets structurants et stratégiques que connaît l'Algérie", précisant que "640 spécialités ont été actualisées".

Elle a, en outre, mis en avant la nécessité de "se référer au tableau de bord et à la cartographie des métiers comme deux outils de planification et de prospection des besoins futurs en compétences, afin d'orienter la formation vers les métiers prioritaires".

Sur le plan pédagogique, la ministre a estimé nécessaire "de généraliser la formation selon l'approche par compétences et d'intensifier les opérations de formation et de qualification des formateurs et des cadres dans ce domaine", tout en insistant sur "le renforcement de l'introduction de la langue anglaise dans les parcours de formation, en vue de permettre aux stagiaires de suivre les évolutions scientifiques et technologiques et de s'ouvrir aux connaissances modernes", outre " le renforcement de la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat".

Elle a appelé à poursuivre le développement des centres d'excellence de la formation professionnelle, à travers la modernisation de leurs équipements, le renforcement de leurs partenariats avec les opérateurs économiques et l'actualisation de leurs offres de formation, "en phase avec les besoins des grands projets structurants et des secteurs stratégiques, afin qu'ils puissent jouer leur rôle en tant qu'établissements de référence dans la préparation de compétences qualifiées répondant aux métiers demandés sur le marché du travail et contribuant au soutien de l'économie nationale".

Concernant la formation à distance, Mme Arhab a mis en relief "la nécessité d'élargir ce mode de formation et d'en enrichir le contenu pédagogique, tout en développant des offres de formation de qualité dans les domaines des technologies modernes, à l'instar de l'intelligence artificielle, de la programmation et de la cybersécurité, afin d'accompagner la transformation numérique et de répondre aux exigences des métiers d'avenir".