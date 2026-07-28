Algérie: Clôture du camp d'été destiné aux enfants de la République arabe sahraouie démocratique

Oran — Les activités du camp d'été organisé au profit des enfants de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) ont pris fin lundi soir à Oran. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national des colonies de vacances, a indiqué la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya, organisatrice de l'événement.

La cérémonie de clôture s'est déroulée sur la place du 20-Août, dans la commune d'Aïn El-Turck, en présence du président de l'Assemblée populaire communale (APC), du chef du service des activités de jeunesse de la DJS, d'un représentant du consulat général de la RASD en Algérie ainsi que de responsables du secteur de la jeunesse.

Les intervenants ont mis en avant l'importance de ce type d'initiatives pour consolider les liens de fraternité et de solidarité entre les peuples algérien et sahraoui, tout en favorisant les échanges humains, la cohabitation et le dialogue culturel entre les enfants.

A cette occasion, les enfants de la délégation sahraouie ont présenté un programme artistique et culturel varié, mettant en valeur l'authenticité de l'identité sahraouie et la richesse de son patrimoine.

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Les prestations ont suscité un vif enthousiasme parmi le public, dans une ambiance marquée par la convivialité, la fraternité et la joie.

Les enfants ainsi que leurs encadreurs ont exprimé leur profonde gratitude aux autorités algériennes et aux responsables locaux de la wilaya d'Oran pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité et les conditions de séjour qui leur ont été réservés tout au long de leur participation au camp d'été d'Aïn El-Turck. Ils ont souligné que cette initiative illustre la solidité des relations fraternelles et des liens de solidarité unissant les deux peuples.

L'organisation de ce camp s'inscrit dans le cadre du programme national des colonies de vacances, destiné à offrir aux enfants des espaces de loisirs, de formation et d'échanges culturels. Ce programme vise également à promouvoir les valeurs de solidarité, d'entraide et d'humanisme, conformément à l'engagement de l'Algérie en faveur des enfants, en particulier ceux de la République arabe sahraouie démocratique, et à renforcer les liens entre les jeunes générations, souligne-t-on.