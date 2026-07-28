Algérie: Le pays termine avec sept médailles, dont 1 en or

Alger — La sélection algérienne de tennis de table (garçons et filles) a remporté sept médailles (1 or, 2 argent et 4 en bronze) aux épreuves individuelles des Championnats d'Afrique des jeunes 2026, qui ont pris fin lundi soir à Accra (Ghana).

La seule médaille d'or algérienne a été l'oeuvre de Tania Morice chez les U19, après sa victoire en finale face à la Sud-Africaine Roshika Sonday sur le score de 4 à 1.

Les deux médailles d'argent ont été décrochées par Morice Jade et Zouitene Bilel au double mixte (U19).

La sélection algérienne avait remporté quatre médailles (1 argent et 3 en bronze) lors des épreuves par équipes (garçons et filles).

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Disputée du 20 au 27 juillet dans la capitale ghanéenne, cette compétition, organisée sous l'égide de la Fédération africaine de tennis de table (ITTF Africa), réunit les meilleurs jeunes pongistes du continent, appelés à se disputer les titres africains dans les différentes épreuves individuelles, en double et par équipes.

La participation algérienne avec treize pongistes (filles et garçons) dans les catégories U15 et U17, s'inscrit dans le cadre de la politique de développement de la relève menée par la Fédération algérienne de tennis de table.