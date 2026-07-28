Algérie: L'Etat continuera de mener une guerre sans merci contre les bandes de quartier

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Etat continuera de mener une guerre sans merci contre les bandes de quartier, les services de sécurité étant pleinement mobilisés à cet effet.

"Je m'engage à protéger toutes les familles avec leurs fils et filles. Nous menons une guerre sans merci contre ces individus (les bandes de quartier)", a déclaré le président de la République lors de son entrevue périodique avec les représentants des médias nationaux, diffusée lundi soir sur les chaînes de Télévision et de Radio nationales, insistant, dans ce cadre, sur le fait que "les services de sécurité sont mobilisés avec tous leurs moyens et nous les vaincrons".

"Lorsqu'il s'agit de la sécurité et du bien-être du citoyen, seule la loi prévaut", a poursuivi le président de la République, rappelant l'arsenal juridique mis en place dans ce sens.

Plusieurs textes de loi avaient été révisés ces dernières années, notamment le Code pénal, a souligné le président de la République, avertissant que "quiconque se permet d'insulter une région, des personnes ou le pays devra en répondre devant la justice qui statuera sur ces affaires".

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Le président de la République est également revenu sur les efforts déployés en matière de lutte contre les stupéfiants, rappelant que la peine de mort a été instaurée, pour la première fois, à l'encontre des narcotrafiquants, avant de conclure: "Quiconque se croit au-dessus de la loi, n'a qu'à assumer ses responsabilités".