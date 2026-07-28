Algérie: La sélection nationale à pied d'oeuvre en Roumanie

Alger — La sélection algérienne masculine de handball des moins de 18 ans (U18) est arrivée en Roumanie pour prendre part au Championnat du monde de la catégorie, prévu du 29 juillet au 9 août 2026, a indiqué la Fédération algérienne de handball (FAHB).

La délégation nationale a été saluée à son départ par le président de la FAHB, Mourad Boussebt, accompagné du Directeur technique national (DTN), Kamel Akkab, ainsi que du trésorier de l'instance fédérale, Lazhar Djehad Eddine. Les dirigeants ont tenu à encourager de vive voix les joueuses et les membres des différents staffs, les exhortant à honorer les couleurs nationales lors de ce rendez-vous planétaire.

La FAHB a réitéré, à cette occasion, sa totale confiance envers le groupe pour signer un parcours digne du standing du handball algérien et couronner les efforts consentis pour le développement de la discipline.

La sélection algérienne a été versée dans le groupe H, aux côtés de la Suisse, de la Serbie et de la Slovénie.

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Outre l'Algérie, le continent africain sera représenté par l'Angola, l'Egypte, la Guinée et la Tunisie lors de cette compétition mondiale qui verra la participation de 32 équipes réparties en 8 groupes.

Programme du tour préliminaire (heures algériennes) :

Mercredi 29 juillet (16h30): Serbie-Algérie

Jeudi 30 juillet (14h15): Algérie-Suisse

Samedi 1 août (14h15): Slovénie-Algérie.