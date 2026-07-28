Afrique: La question du Sahara touche à l'histoire, à l'intégrité et à la vocation africaine du Maroc (Ambassadeur)

Dakar — La question du Sahara, au-delà de son caractère territorial et frontalier, revêt une dimension historique, sécuritaire, d'intégrité, de développement et de vocation africaine du Maroc, a souligné lundi à Dakar, Hassan Naciri, ambassadeur du royaume chérifien au Sénégal.

"La question du Sahara ne saurait être réduite à une simple controverse territoriale ou frontalière. Elle touche à l'histoire de l'État marocain, à son intégrité territoriale, à sa sécurité, à son développement et à sa vocation africaine", a-t-il déclaré.

Le diplomate marocain procédait à la dédicace de son nouvel ouvrage intitulé : "Sahara marocain : enjeux géopolitiques d'une question majeure pour le Maroc".

Des diplomates, universitaires, chercheurs et divers autres acteurs ont pris part à la cérémonie de dédicace et de présentation du livre de 322 pages.

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Le livre est le fruit des réflexions suscitées par un précédent ouvrage sur la question paru en 2022, une sorte d'approfondissement de la dimension géopolitique de la question du Sahara.

"Plusieurs amis et frères m'ont encouragé à poursuivre cette réflexion. Leurs observations et leurs interrogations ont nourri ma démarche et m'ont conduit à consacrer ce deuxième ouvrage à une question majeure pour le Maroc", a expliqué Hassan Naciri.

Le nouvel ouvrage, a-t-il martelé, repose sur une approche pluridisciplinaire mobilisant l'histoire, le droit, la diplomatie, la géoéconomie, les relations internationales et les études stratégiques afin de mieux comprendre les facteurs qui expliquent la persistance du différend.

"Le blocage est devenu essentiellement politique et géopolitique, sous l'effet des rivalités régionales, des héritages de la guerre froide, des enjeux de sécurité et des rapports de force entre les différents acteurs internationaux", a-t-il fait observer.

Il n'a pas manqué de rappeler qu'après son indépendance en 1956, le Maroc a poursuivi un processus de reconstitution de son intégrité territoriale dans un contexte de morcellement hérité de la colonisation.

Selon lui, la Marche verte de 1975 constitue une étape majeure de ce processus. Il fait notamment référence au grand rassemblement pacifique de plusieurs centaines de milliers de civils marocains lancé le 6 novembre de la même année par le roi Hassan II. Les participants avaient alors atteint le coeur du Sahara munis du drapeau marocain et du Coran pour affirmer la souveraineté du royaume chérifien sur le territoire jadis sous domination espagnole.

Aujourd'hui, l'ambassadeur Naciri vante les profondes transformations économiques des provinces du sud de son pays, évoquant les investissements réalisés dans les infrastructures, les équipements publics, les énergies renouvelables et les plateformes logistiques. "Des leviers de développement et de projection du Maroc vers l'Afrique et l'espace atlantique", a-t-il salué.

Abordant les perspectives de règlement de la question sahraouie, Hassan Naciri rappelle l'importance de la primauté d'une solution politique, réaliste et durable, portée par la diplomatie et soutenue par les Nations unies.

Elle permettra de favoriser la stabilité régionale, de renforcer l'intégration du Maghreb et de consolider la coopération sécuritaire face aux défis du Sahel.

Il a en même temps admis que le règlement de cette question dépasse les seuls intérêts du Maroc, rappelant ses enjeux de paix, de développement et d'intégration pour l'ensemble de la région.