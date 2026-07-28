Afrique: Hassan Naciri - 'Le différend autour du Sahara est avant tout géopolitique'

Dakar — L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, a soutenu, lundi à Dakar, que le différend autour du Sahara marocain relève désormais essentiellement d'un blocage géopolitique, estimant que les seuls arguments historiques et juridiques "ne suffisent plus à expliquer la persistance de ce dossier".

"La question principale qui structure cette recherche est la suivante : en quoi consiste le blocage géopolitique autour du Sahara marocain et dans quelle mesure la diplomatie peut-elle y remédier ?", s'est interrogé le diplomate marocain.

L'ambassadeur du Royaume du Maroc au Sénégal présentait son ouvrage "Sahara marocain : enjeux géopolitiques d'une question majeure pour le Maroc" en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles des diplomates, des parlementaires, des universitaires, d'anciens ministres, des chercheurs ainsi que des représentants de la société civile sénégalaise.

Selon le diplomate marocain, son ouvrage de 322 pages repose sur l'idée que le différend a progressivement dépassé le cadre d'un simple contentieux territorial pour s'inscrire dans des rapports de force régionaux et internationaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a expliqué que l'analyse développée dans le livre croise plusieurs disciplines telles que l'histoire, le droit, les relations internationales, la géoéconomie et les études stratégiques, afin d'offrir une lecture globale des facteurs qui alimentent ce conflit.

Pour Hassan Naciri, les héritages de la guerre froide, les rivalités d'influence entre puissances régionales, les préoccupations sécuritaires ainsi que les intérêts géostratégiques liés au Maghreb, au Sahel et à la façade atlantique expliquent largement la longévité du différend.

"Le blocage apparaît avant tout politique et géopolitique", a-t-il insisté, relevant que les rapports de force régionaux, les perceptions de sécurité et les difficultés d'intégration du Maghreb constituent aujourd'hui les principaux obstacles à un règlement durable.

L'ambassadeur du Maroc à Dakar a également souligné que la géopolitique ne consiste pas uniquement à étudier un territoire, mais à analyser les intérêts, les stratégies et les rivalités qui s'y déploient.

Selon lui, "cette approche permet de mieux comprendre pourquoi les efforts déployés depuis plusieurs décennies sous l'égide des Nations unies n'ont pas encore permis d'aboutir à une solution définitive".

L'ouvrage est structuré autour de trois axes majeurs consacrés respectivement aux fondements historiques et juridiques du Sahara, aux réalités humaines et territoriales des provinces du Sud ainsi qu'aux dimensions géopolitiques, géoéconomiques et diplomatiques du dossier.

Pour Hassan Naciri, une meilleure compréhension des interactions entre ces différentes dimensions est indispensable pour appréhender les perspectives d'un règlement durable de cette question qu'il qualifie de "majeure pour le Royaume du Maroc.