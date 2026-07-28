Le maréchal Birhanu Jula, chef d'état-major général des Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF), a tenu des entretiens de haut niveau avec le général Dagvin Anderson, commandant du Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM).

Les deux parties ont discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale en matière de défense, de relever les défis régionaux en matière de sécurité et d'étendre leur future collaboration militaire.

Au cours de cette rencontre, le général Anderson a déclaré que la coopération en matière de défense entre l'Éthiopie et les États-Unis continuait de s'étendre à de nombreux domaines.

Il a souligné que cette coopération reflétait le partenariat de longue date et l'engagement commun des deux pays en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité en Afrique.

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Anderson a ajouté que les discussions avaient porté sur l'élargissement des domaines de coopération bilatérale, le renforcement des efforts conjoints de lutte contre le terrorisme -- notamment les menaces posées par Al-Shabaab et l'État islamique en Somalie -- et l'identification de nouvelles opportunités de collaboration future.

Le général Anderson a salué les contributions de l'Éthiopie à la promotion de la paix et de la sécurité régionales, soulignant que l'organisation conjointe du Symposium africain sur la logistique et les communications reflétait l'approfondissement croissant de la coopération en matière de défense entre les deux pays.

Il a souligné que le partenariat entre l'Éthiopie et les États-Unis s'étendait au-delà des opérations militaires, les deux parties se concentrant de plus en plus sur la mise en place de capacités de défense modernes et durables afin de relever les défis sécuritaires en constante évolution de l'Afrique grâce à une coopération renforcée et à une action collective.

Selon le général Anderson, l'objectif principal de sa visite était de co-organiser le Symposium africain sur la logistique et les communications avec les Forces de défense nationales éthiopiennes (ENDF).

Il a décrit ce colloque comme une plateforme importante pour partager les meilleures pratiques, présenter les technologies émergentes, renforcer la collaboration avec le secteur privé et améliorer les capacités opérationnelles des institutions de défense africaines.

Il a par ailleurs salué le rôle moteur joué par l'Éthiopie pour rassembler les pays africains afin de relever les défis communs en matière de sécurité et de promouvoir une coopération continentale accrue.

Pour sa part, le général de division Teshome Gemechu, directeur général des relations extérieures et de la coopération militaire au sein des Forces nationales de défense éthiopiennes, a qualifié ces discussions de productives.

Il a ajouté que ces récentes discussions renforceraient encore davantage l'amitié de longue date et le partenariat en matière de défense entre l'Éthiopie et les États-Unis.

Selon la page des réseaux sociaux des Forces de défense nationales éthiopiennes, des hauts responsables militaires des deux pays ont participé à cette réunion, notamment l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga.