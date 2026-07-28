Soudan: L'ambassadeur du Soudan à Bagdad rencontre le Ministre Irakien de la Justice

L'ambassadeur du Soudan en République d'Irak, Abdelrahim Siralkhatim, s'est entretenu lundi avec le ministre irakien de la Justice, Dr Khaled Shawani sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination communes et de développer les mécanismes existants entre les deux pays.

L'ambassadeur Abdelrahim a remis un message écrit du ministre de la Justice, Dr Abdalla Mohamed Darf, à son homologue irakien, dans lequel il le félicitait pour le renouvellement de la confiance et pour sa nomination au poste de ministre de la Justice.

Le ministre a également exprimé ses voeux de réussite dans l'accomplissement de ses nobles missions, saluant les liens fraternels solides et les relations de coopération distinguées qui unissent les gouvernements et les peuples des deux pays frères.

Il a également exprimé son aspiration à développer les relations bilatérales et à les promouvoir vers les horizons souhaités à travers les mécanismes de coopération conjoints, ainsi que par l'échange de soutien et de coordination au sein des instances régionales et internationales.

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L'ambassadeur a présenté au ministre irakien un bref exposé sur la situation politique et sécuritaire du pays, ainsi que sur les récentes victoires remportées par les forces armées soudanaises et les forces qui les soutiennent, et sur la reprise du contrôle de vastes régions du pays et leur libération de la rébellion.

L'ambassadeur a également exprimé la disposition du pays à la coopération et de la coordination continues entre les différentes institutions soudanaises et leurs homologues irakiennes, saluant la coopération judiciaire entre les deux pays ainsi que la collaboration dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé.

D'autre part, le ministre irakien de la Justice a accueilli l'ambassadeur Abdelrahim Saralkhatim et a exprimé son souhait de voir le Soudan jouir de la sécurité, de la stabilité et du progrès, saluant les relations judiciaires qui unissent les deux pays frères ainsi que leur coordination étroite au sein des instances régionales et internationales.

Il a également déclaré que l'Irak est prêt à coopérer avec le Soudan dans tous les domaines, en particulier avec le ministère soudanais de la Justice.

Le ministre a ensuite évoqué l'expérience de l'Irak à la suite des guerres qu'il a menées au cours des périodes précédentes et leurs conséquences dévastatrices sur la société et les familles irakiennes, soulignant l'importance de renforcer le tissu social et de limiter les ingérences étrangères qui menacent l'unité et la souveraineté du pays.