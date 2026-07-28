Cote d'Ivoire: Préparation au concours d'agrégation du Cames 2026 - Le Jury spécial de l'UFR SPB lancé à Abidjan

Issus de la Côte d'Ivoire et de plusieurs pays africains, trente-cinq (35) candidats prennent part à l'atelier de préparation au concours d'agrégation du Cames, organisé par le jury spécial de l'Ufr des Sciences pharmaceutiques et biologiques (Ufr-Spb), qui se tient du 27 au 31 juillet 2026.

À la cérémonie officielle d'ouverture des travaux, le lundi 27 juillet 2026, à l'Université Félix Houphouët-Boigny (Ufhb), le président de cette institution, le professeur Ballo Zié, a expliqué que ce séminaire constitue une véritable école de formation académique.

En effet, il permet aux jeunes enseignants de renforcer leurs capacités scientifiques, pédagogiques et méthodologiques, de s'approprier les standards internationaux de l'enseignement supérieur et de la recherche et, surtout, de développer les réflexes d'excellence qui les accompagneront tout au long de leur carrière.

Pour le président de l'Ufr, le jury spécial d'agrégation représente l'aboutissement d'un processus continu de formation, d'évaluation et d'amélioration des compétences.

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À l'en croire, cette méthodologie favorise les succès remarquables des enseignants aux concours du Cames et leur progression vers les plus hauts grades universitaires. En outre, elle améliore significativement la qualité de la formation offerte aux étudiants, car selon lui, « des enseignants mieux formés, plus performants dans la recherche et plus aguerris sur le plan pédagogique sont également des enseignants capables d'accompagner efficacement les étudiants vers la réussite ».

Pour terminer, il a souhaité aux participants un taux de réussite de 100 % au concours du Cames, comme les années précédentes.

Hervé Menan, professeur de parasitologie à l'Ufr des Sciences pharmaceutiques et biologiques, par ailleurs président du comité Cames, a soutenu qu'au-delà de son caractère d'examen blanc, ce séminaire offre des conseils et des mises en situation, ce qui explique le taux de réussite de 100 % enregistré au concours du Cames depuis 2012. Il a précisé que plusieurs candidats arrivent avant le début du séminaire afin de se mettre à niveau et que d'autres prolongent leur séjour après les travaux pour approfondir leur préparation.

Présent à la cérémonie, Dr Hervé Boni, président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire, a apporté ses encouragements. Selon lui, l'Ufr demeure le principal pourvoyeur de ressources humaines pharmaceutiques en Côte d'Ivoire. Il est donc naturel que son institution accompagne ce séminaire.

Notons que, pour cette session, le jury est composé de trente-huit (38) professeurs, ivoiriens et étrangers, venus notamment du Sénégal, du Burkina Faso, du Gabon, de la France et du Togo.