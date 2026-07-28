Cote d'Ivoire: Bounkani/Solidarité et insertion sociale - Une fondation arrive pour soutenir la jeunesse

Le Bounkani maracana club (Bmc) a dix ans. A l'occasion des festivités marquant cet anniversaire, le 25 juillet, au Plateau (Abidjan), les membres ont relevé leur volonté de passer à l'échelle supérieure. Le président du Bmc, Abdoulaye Ouattara, a, pour ce faire, annoncé la création, dans les prochains mois, de la Fondation du Bounkani maracana club.

Dans une note d'information, il explique que cette nouvelle structure aura pour mission de renforcer et de mieux organiser les actions du club au profit de la jeunesse, de l'éducation, de la solidarité et de l'insertion sociale.

En réalité, à travers cette initiative, le Bmc entend donner une dimension plus structurée à leur engagement communautaire et mobiliser de nouveaux partenaires autour des besoins de la jeunesse du Bounkani. Abdoulaye Ouattara estime que le Bounkani maracana club ne doit pas se limiter à une compétition sportive.

Pour lui, le club doit également devenir un instrument d'encadrement, de cohésion sociale et de création d'opportunités pour les jeunes de la région. C'est pourquoi il appelle les jeunes du Bounkani à rejoindre l'organisation et à contribuer à sa nouvelle dynamique par leurs compétences et leurs idées.

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Relativement aux dix années écoulées, Abdoulaye Ouattara a rendu hommage aux membres fondateurs, aux anciens encadreurs, aux entraîneurs, aux capitaines, aux joueurs, bref à toutes les personnes ayant contribué à la construction du club et à son rayonnement.

Oumar Sacko, président fondateur de la Jomif, mouvement qui a favorisé la création du Bmc en 2016, était le parrain de la cérémonie. Il est revenu sur les valeurs de convivialité et de rapprochement qui ont caractérisé ce club de maracana.

Selon lui, la réussite de cette célébration est la preuve qu'une initiative portée par la jeunesse peut produire des résultats lorsqu'elle bénéficie de l'engagement de ses membres.