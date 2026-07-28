Cote d'Ivoire: Daloa/Transvasement du gaz - Une opération de saisie de bouteilles menée

Les actions de répression menées sur le terrain par les équipes de la Direction générale des hydrocarbures (Dgh), face au transvasement illicite du gaz butane domestique comme carburant, se poursuivent.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet, à Daloa, selon un rapport de la Dgh, plus de 2 000 bouteilles de gaz butane ont été saisies lors d'une opération menée dans la ville.

L'opération, selon notre source, a ciblé de nombreux sites servant à cette pratique illégale. Car le transvasement du gaz, jadis fait pour les ménages, expose les populations à de graves risques d'incendie et d'explosion. Il contribue également à perturber l'approvisionnement du marché en gaz domestique.

La direction générale des hydrocarbures inscrit ses interventions, appuyées par les forces de sécurité, dans le droit fil de la stratégie nationale de lutte contre le trafic de gaz butane.

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Outre le soutien des forces de l'ordre, les membres du corps préfectoral sont également associés à la planification des missions. Ils aident à renforcer l'efficacité des agents commis aux opérations sur le terrain, afin d'assurer une meilleure coordination.

Ainsi, équipes de la Dgh, forces de défense et de sécurité et membres du corps préfectoral réaffirment leur détermination à poursuivre les auteurs de ces activités illicites. Car l'objectif reste de préserver la sécurité des populations, protéger les circuits légaux de distribution du gaz butane et garantir la disponibilité de cette ressource essentielle pour les ménages à travers tout le pays.

D'où l'appel à la collaboration active de la direction générale des hydrocarbures aux populations, « en signalant tout cas suspect de transvasement ou de détournement du gaz butane via le numéro vert 1699 ».

Cette direction du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Energie estime qu'une contribution de l'ensemble des citoyens de la Côte d'Ivoire demeure essentielle pour démanteler les réseaux clandestins et prévenir les risques liés à cette pratique dangereuse.