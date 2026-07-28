Cote d'Ivoire: Télécommunications - A 20 ans, Moov Africa Côte d'Ivoire trace les contours de sa nouvelle feuille de route

À l'occasion de son vingtième anniversaire en Côte d'Ivoire, Moov Africa Côte d'Ivoire a réuni, les 24 et 25 juillet 2026 à l'Hôtel Président de Yamoussoukro, l'ensemble de ses collaborateurs dans le cadre d'un team building placé sous le signe de l'innovation, de l'intelligence artificielle et de la cohésion d'équipe.

Au-delà de son caractère commémoratif, cette rencontre a permis à l'entreprise de partager les grandes orientations qui guideront son développement dans les prochaines années.

Présent sur le marché ivoirien depuis 2006, l'opérateur a profité de cet anniversaire pour dresser le bilan de son parcours tout en ouvrant une réflexion sur les défis d'un secteur des télécommunications marqué par une évolution rapide des technologies et des usages numériques.

Autour du directeur général, Lhoussaine Oussalah, les collaborateurs ont échangé sur la vision de l'entreprise, résumée par le slogan « Voir Grand Ensemble », avec pour objectif de renforcer la cohésion interne et de mobiliser les équipes autour des priorités stratégiques.

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L'intelligence artificielle au coeur des échanges

Placée sous le thème « L'intelligence artificielle, la technologie et l'innovation : pour voir encore plus grand », cette édition a accordé une place importante aux nouvelles technologies et à leur impact sur les métiers des télécommunications.

L'un des temps forts de la rencontre a été la présentation d'un robot conçu comme une illustration des possibilités offertes par l'intelligence artificielle dans l'évolution des services numériques. Cette démonstration a servi de support aux échanges sur les transformations technologiques qui touchent le secteur et sur les perspectives d'intégration de ces innovations dans les activités de l'entreprise.

En marge des séances de travail, plusieurs activités destinées à renforcer la cohésion entre les collaborateurs ont été organisées. Une parade reliant l'Hôtel Président à l'agence Moov Africa de Yamoussoukro a notamment animé la ville. Les festivités se sont achevées autour du thème « Visitons la Côte d'Ivoire à travers nos tenues traditionnelles », mettant en valeur la diversité culturelle du pays.

Des priorités pour les prochaines années

Lors des échanges, les responsables de l'entreprise ont présenté les principaux axes qui devraient orienter son développement. Ils portent notamment sur la modernisation des infrastructures, le renforcement de la qualité de service, l'amélioration de l'expérience client ainsi que le développement de nouvelles solutions numériques destinées aux particuliers, aux entreprises et aux administrations.

L'entreprise prévoit également de poursuivre ses investissements dans l'extension de la couverture réseau et l'amélioration de ses services numériques afin de répondre à l'évolution des besoins des utilisateurs et à la montée des usages digitaux.

Au-delà de la célébration de ses vingt années de présence en Côte d'Ivoire, cette rencontre aura surtout permis à Moov Africa Côte d'Ivoire de réunir ses équipes autour de ses perspectives de développement dans un environnement où l'innovation technologique constitue un enjeu majeur pour l'ensemble des acteurs du secteur des télécommunications.