Maroc: Bilan 2025 - Production de 26 longs métrages de fiction et 130 MDH de recettes en salles de cinéma

Le bilan annuel du secteur cinématographique au Maroc fait état de la production de 26 longs métrages de fiction en 2025, tandis que les recettes des salles de cinéma ont atteint près de 130 millions de dirhams (MDH).

Selon ce bilan, publié par le Centre Cinématographique Marocain (CCM) sur son site web, les sociétés nationales de production ont investi 596,48 MDH, alors que le Fonds d'Aide pour la production nationale a accordé des subventions d'un montant total de 73,5 MDH.

Le nombre de projets ayant bénéficié d'avances sur recettes avant production s'élève à 18 longs métrages, un long métrage documentaire et 6 projets de courts métrages.

Par ailleurs, 4 courts métrages ont bénéficié d'un financement en postproduction. En outre, 15 projets de longs métrages (de fiction et documentaires) ont reçu une aide à l'écriture du scénario, tandis que 13 projets de la même catégorie ont bénéficié d'un soutien pour la réécriture de leur scénario.

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D'autre part, 18 projets documentaires consacrés à la culture, à l'histoire et au patrimoine Hassani ont bénéficié d'avances avant production. Deux documentaires similaires ont obtenu un financement en postproduction, tandis que 7 projets documentaires hassanis ont reçu un soutien pour la réécriture de leur scénario.

Le département de tutelle a également délivré 257 cartes professionnelles en 2025, réparties entre les différents métiers du cinéma (réalisation, production, son, décoration, montage, effets spéciaux, etc.).

Au cours de la même année, le Fonds d'Aide pour la numérisation, la création et la modernisation des salles de cinéma a accordé 15,90 MDH, sachant que le Maroc comptait 87 écrans de cinéma en activité.

Le rapport indique également que 2,19 millions de billets ont été vendus, générant des recettes totales de 129,78 MDH.

En ce qui concerne les festivals, le bilan annuel fait état de l'organisation de 69 festivals nationaux de cinéma, avec une enveloppe de 32,61 MDH allouée par le Fonds d'Aide pour l'organisation des manifestations et festivals cinématographiques.

Sur le plan international, le cinéma marocain a enregistré 147 participations à des festivals de cinéma à l'étranger, dont 88 dans le cadre des compétitions officielles. Ces participations ont permis de remporter 37 prix, toutes catégories confondues.