Maroc: Clôture à Rabat de la 2e Campagne nationale de sensibilisation au handicap

Les activités de la 2e Campagne nationale de sensibilisation au handicap, tenue du 15 au 27 juillet sous le signe « Changeons notre regard: vers un environnement inclusif pour les personnes en situation de handicap, sans obstacles », ont pris fin lundi à Rabat.

Organisée par le Secrétariat d'État chargé de l'Insertion sociale, avec l'appui du ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, et en coordination avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI visant à promouvoir les droits des personnes en situation de handicap.

Elle s'inscrit également dans le cadre de l'opérationnalisation du 2e Plan d'action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap, en concrétisation des engagements du Royaume issus de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, notamment son article 8 relatif à la sensibilisation.

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A cette occasion, la ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahya, a souligné que cette 2e campagne consolide les acquis de la première édition et renforce la dynamique nationale visant à ancrer la culture de l'inclusion, qui constitue une responsabilité collective partagée par l'État, les institutions, les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé, les médias et la famille.

Dans une allocution lue en son nom, elle a mis en avant le souci du ministère de placer la question des personnes en situation de handicap au coeur des priorités de ses politiques et programmes, partant de la conviction qu'elles sont des citoyens à part entière et des partenaires du développement, assurant que le véritable défi ne se limite pas à la prestation de services ou à l'amélioration de l'accessibilité pour cette catégorie, mais s'étend au changement des stéréotypes et des préjugés à son égard.

De son côté, le secrétaire d'État chargé de l'Insertion sociale, Abdeljabbar Rachidi, a affirmé que cette campagne s'est caractérisée par un programme riche, diversifié et global ciblant les différentes régions du Royaume, relevant que les quatre colloques régionaux abrités dans ce cadre par les villes d'Oujda, Errachidia, Fès et Dakhla ont contribué à approfondir le débat sur l'effectivité des droits des personnes en situation de handicap.

M. Rachidi a ajouté, dans une allocution lue en son nom, que l'engagement en faveur de cette catégorie de personnes se poursuivra à travers l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes répondant à leurs attentes ainsi qu'à celles de leurs familles, indiquant que les résultats de cette campagne seront une base importante pour l'élaboration de mesures qui seront intégrées de manière structurelle dans les plans d'action du Secrétariat d'État et du ministère.

Parmi ces mesures figure notamment la mise à disposition des douze régions du Royaume d'une cartographie du handicap, qui servira de référence à l'élaboration de leurs stratégies régionales de développement et leur mise en oeuvre dans le cadre des programmes intégrés de développement territorial, a-t-il poursuivi.

De son côté, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a souligné que la transformation numérique constitue un véritable levier pour rapprocher l'administration des citoyens, simplifier les procédures, renforcer la confiance et garantir un accès équitable aux services publics.

Elle a, en outre, insisté sur la nécessité de faire de l'accessibilité numérique un principe fondamental de l'action publique et une condition indispensable à la réalisation de l'égalité.

Mme Seghrouchni a également expliqué qu'une administration numérique ne peut être considérée comme moderne si une partie de la population continue de rencontrer des obstacles dans l'exercice de ses droits.

A cet égard, elle a mis en avant l'engagement de son ministère dans une démarche structurée faisant de l'inclusion numérique un principe central de la transformation numérique, notamment à travers des initiatives telles que le « Hackathon RamadanIA » et le « Rallye de l'intelligence artificielle », auxquelles ont participé des équipes comprenant des personnes en situation de handicap, ayant contribué au développement de solutions innovantes garantissant une participation effective de tous.

Cette rencontre a été marquée par la signature d'une convention-cadre de partenariat et de coopération entre le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille, le Secrétariat d'État chargé de l'Insertion sociale, et le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration. Cette convention vise à renforcer l'accessibilité numérique au sein des administrations publiques.

À cette occasion, le ministère de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille et le Secrétariat d'État chargé de l'Insertion sociale ont également signé une convention avec la Fédération nationale des colonies de vacances, visant à mettre en place un modèle national durable de colonies de vacances inclusives. L'objectif est de garantir aux personnes en situation de handicap leur droit à un encadrement éducatif, à une pleine participation et à un accès équitable aux colonies de vacances estivales.

Un hommage a aussi été rendu à plusieurs personnalités en reconnaissance de leurs contributions à la promotion des droits des personnes en situation de handicap et à la consolidation de la culture d'inclusion.