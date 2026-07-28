Maroc: Marca - Abdellah Ouazane, un diamant brut promis à briller au Mondial 2030

Le jeune talent marocain de l'Ajax Amsterdam, Abdellah Ouazane, est un « diamant brut » promis à un brillant avenir et appelé à devenir l'une des grandes stars de la Coupe du monde 2030, écrit lundi le quotidien sportif espagnol Marca.

Grâce à sa polyvalence tactique, son efficacité devant le but et sa remarquable maturité dans le jeu, le milieu offensif marocain s'affirme comme l'une des grandes révélations de la présaison de l'Ajax, souligne la publication.

À seulement 17 ans, Ouazane multiplie les prestations convaincantes avec l'équipe première du club néerlandais. Aligné à plusieurs postes du milieu de terrain par son entraîneur espagnol Míchel, il s'est illustré par sa capacité à se projeter vers l'avant et son sens du but, cumulant 227 minutes de jeu au cours de cette préparation, précise le journal.

Lors du dernier match amical face à Burnley, le jeune Marocain, qui arborait le numéro 10, a inscrit le but de la victoire à la 67e minute. Une nouvelle performance qui confirme son réalisme, déjà mis en évidence lors du match de qualification pour la Ligue Conférence face au FK Vojvodina (4-1), où il avait scellé le succès de son équipe quelques minutes seulement après son entrée en jeu.

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« Sa prestation a été excellente. C'est un joueur qui possède encore une importante marge de progression, mais il dispose de toutes les qualités pour apporter beaucoup à l'équipe », a déclaré le technicien espagnol, estimant que le jeune international marocain est désormais appelé à s'installer durablement au sein de l'effectif professionnel.

Convoité la saison dernière par plusieurs grands clubs européens, dont le Real Madrid, Abdellah Ouazane est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2028, rappelle Marca.

Pour le quotidien espagnol, le jeune milieu offensif s'impose progressivement comme l'un des plus grands espoirs du football marocain et l'un des joueurs à suivre de près en vue des prochaines grandes échéances internationales, en particulier la Coupe du monde 2030.