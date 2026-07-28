Congo-Brazzaville: Encadrement de la jeunesse - Le modèle congolais intéresse plusieurs pays de la sous-région

Réunis récemment en session technique à Brazzaville, les responsables des administrations publiques en charge de la jeunesse et des structures nationales de représentation des jeunes du Cameroun, du Gabon, de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Côte d'Ivoire ont salué le programme d'action de la direction générale de la jeunesse du Congo, qu'ils entendent en faire un modèle dans leurs pays respectifs.

La rencontre technique de partage d'expériences a bénéficié de la participation, par visioconférence, du directeur général de la jeunesse du Tchad, et du président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Elle a permis à chaque délégation de présenter les politiques publiques, les programmes et les mécanismes développés dans son pays. Ceci en faveur de l'encadrement, de l'accompagnement, de l'insertion et de la participation des jeunes au développement.

En effet, les échanges ont fait ressortir des défis communs auxquels sont confrontés plusieurs États africains, notamment en matière d'insertion socioprofessionnelle, de prévention des violences urbaines impliquant certains jeunes, de développement des compétences, d'engagement citoyen ainsi que du renforcement des dispositifs de proximité. « Le programme d'action de la direction générale de la jeunesse du Congo nous a vraiment éduqué. Je crois que nous allons l'implémenter de l'autre côté », a laissé entendre le vice-président du Conseil national de la jeunesse de la RDC, Nkolomu Mukendi.

Même son de cloche du côté du directeur général de la jeunesse du Gabon, Bréginève Mimbila, qui a également effectué le déplacement de Brazzaville. « Les programmes qui nous ont été présentés sont vraiment ceux qui édifient la jeunesse. Nous avons beaucoup appris des programmes de réinsertion tels qu' "Un jeune, un métier". Je tiens encore à remercier monsieur le ministre de la Jeunesse. Je peux vous promettre que ces programmes vont être présentés, dès mon retour, à mon ministre, parce qu'ils encadrent et accompagnent la jeunesse », a-t-il promis.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Placée sous l'égide de la direction générale de la jeunesse, la rencontre de Brazzaville a été une occasion d'élucider les défis de la jeunesse africaine et de revoir les politiques publiques mises en place pour mieux les accompagner. « Nous avons découvert plusieurs programmes qui sont mis en oeuvre par la direction générale de la jeunesse, notamment des programmes d'immersion des jeunes, de renforcement des capacités et de stage. Ils ont même des programmes d'accompagnement des écoliers et des manuels du jeune citoyen congolais. Cela est capital, parce qu'il est important pour un ministère de la Jeunesse et de l'Education civique de créer l'éveil patriotique et citoyen », a souligné, pour sa part, la présidente du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, Ousmanou Iyawa.

Notons qu'à l'issue de leurs retrouvailles, les participants ont appelé les jeunes de la sous-région à la cohésion et au patriotisme continental.