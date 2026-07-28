Afrique: 2e édition de la CAN des quartiers - Belle affluence à Vigneux-sur-Seine

Près de 8 000 personnes ont assisté, à Vigneux-sur-Seine, ville de l'Essonne en France, au stade Sébastien-Haller, à la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football des quartiers, qui a opposé le Cap Vert, champion sortant, à la sélection de l'équipe des deux Congo baptisée, pour la circonstance, « Equipe du royaume Kongo » sous le slogan "Un seul peuple, une seule force".

Du 16 au 26 juillet, avec une affluence fluctuant entre 5 à 8 000 pour la finale, le public a assisté à l'édition de la CAN des quartiers 2026. Celle-ci a mis aux prises seize équipes, à savoir le Sénégal, le Maroc, la Palestine, Africa united, le Cameroun, les Comores, le Mali, les Dom-Tom, le Nigeria, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, le Congo, la Mauritanie, le Cap Vert, la Guinée Bassau et la Guinée.

Lors de l'entretien accordé à la presse juste avant la finale, l'un des responsables de l'association "Rêvons plus grand", organisatrice de cet événement, a tenu à rappeler que cette deuxième édition de la CAN des quartiers s'impose comme un rendez-vous sportif et convivial, rassemblant les habitants en moyenne d'âge de 26 ans autour d'une passion commune : le football. Etant, de plus, une inspiration de la célèbre CAN, ce tournoi de proximité a mis à l'honneur les quartiers de la ville à travers des rencontres placées sous le signe de la compétition, du respect et du partage.

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De ce fait, elle a permis aux participants de porter les couleurs d'une sélection africaine (Et de pays ou territoires hors Afrique). Au-delà des résultats sportifs, l'objectif demeure de créer un moment de rassemblement où les générations et les cultures se rencontrent. À travers les matches, la CAN des quartiers a donné l'occasion aux habitants de différents secteurs de Vigneux-sur-Seine de se retrouver autour d'un événement fédérateur.

Des équipes issues de quartiers comme la Croix-Blanche, la Prairie de l'Oly, les Bergeries, le Lac ou d'autres secteurs de la ville ont pu ainsi se challenger dans une ambiance festive et fraternelle. Chaque rencontre est devenue un moment de partage où le football a dépassé le simple cadre sportif pour devenir un véritable outil de lien social.

En somme, à l'image du nom du stade où elle se déroule, Sébastien Haller, ancien Vigneusien et international de football ivoirien, la CAN des quartiers poursuit plusieurs objectifs essentiels : favoriser les rencontres entre les jeunes des différents quartiers, encourager le respect et le fair-play, mais aussi renforcer la cohésion sociale au sein de la ville. Avec ce tournoi, les jeunes se sont mobilisés au sein d'un projet collectif permettant de développer l'esprit d'équipe et de valoriser les initiatives locales.

Quant aux bénévoles et aux associations, le constat est fait : ils ont joué un rôle central dans la réussite de cet événement en accompagnant l'organisation et en créant une dynamique positive.

Au-delà du football, la CAN des quartiers a démontré qu'elle est aussi une fête culturelle avec animations et musique. La restauration et les échanges entre habitants ont contribué à créer une atmosphère chaleureuse et ouverte à tous.

Ainsi, pour la seconde fois à Vigneux-sur-Seine, la CAN des quartiers a illustré la capacité du sport à rapprocher les habitants, à valoriser les quartiers et à faire vivre les valeurs de solidarité, de respect et de convivialité.

Concernant la finale, c'est le Cap-Vert qui l'a emporté face à la sélection des deux Congo. Cette victoire bien méritée, selon tous les observateurs, a permis de se souvenir du parcours exceptionnel des Requins Bleus pour leur toute première participation au Mondial. En mémoire, le souvenir récent de l'une des plus belles récompenses individuelles de la compétition au défenseur capverdien, Sidney Lopes Cabral, qui a remporté le Prix Hyundai du plus beau but du tournoi grâce à sa frappe inscrite face à l'Argentine, en seizièmes de finale.