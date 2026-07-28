Congo-Brazzaville: Escrime - La vitalité des talents congolais mise en lumière au pays

La capitale congolaise a été le théâtre d'une démonstration de maîtrise et d'agilité, le 26 juillet dernier. À l'occasion du championnat national seniors organisé par la Fédération congolaise d'escrime, les meilleurs tireurs du pays se sont affrontés dans des duels d'une grande intensité pour décrocher les titres suprêmes en sabre, en épée et au fleuret.

Près de soixante athlètes venus représenter fièrement leurs clubs et leurs ligues départementales respectives ont offert au public un spectacle de haut vol. Tout au long de la compétition, la concurrence et l'engagement ont témoigné la vitalité de l'escrime au Congo.

Malgré un contexte marqué par des contraintes logistiques et budgétaires, la fédération a tenu à maintenir ce rendez-vous incontournable. « Par manque de moyens, nous avons jugé bon d'organiser ce jour le championnat national des seniors, et nous avons inclus quelques juniors qui ont, d'ailleurs, surpris en se qualifiant en finale », a indiqué Gaël Diamonika, directeur technique national. Il a salué les efforts conjugués des dirigeants et des athlètes, tout en lançant un vibrant plaidoyer pour un accompagnement accru tant technique, financier que matériel afin de pérenniser le développement de l'escrime congolaise. Il a également rappelé les initiatives en cours pour promouvoir la discipline, notamment la production d'un film et la publication d'un document spécialisé.

Cet engouement populaire et sportif s'inscrit dans la dynamique positive des récents Jeux africains de la jeunesse, marqués par la belle performance du Congo hissé dans le top dix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un bilan salué par la présidence et un palmarès disputé

Au terme des épreuves, le président de la fédération, Léonce Alban Kaky, a adressé ses félicitations aux nouveaux champions tout en encourageant les autres compétiteurs à persévérer dans l'effort. « Le championnat national est un grand événement sportif annuel qui réunit les athlètes de plusieurs départements. Le bilan est satisfaisant, parce que nous répondons aux instructions du ministère des Sports. C'est aussi une opportunité pour nous de découvrir les nouveaux talents. Nous sommes très engagés à accompagner ces jeunes compatriotes malgré les difficultés quotidiennes », a-t-il déclaré.

À l'issue de combats acharnés, ces assauts ont permis de couronner les meilleurs escrimeurs du pays. En épée, les titres ont été remportés par Bonachy Gaël Nkounkou chez les messieurs et par Rosa Bitsamou chez les dames, tandis que Brisnel Dieumerci Bikoumou Olassa s'est imposé en sabre et Secondo Koyi a dominé l'épreuve du fleuret.