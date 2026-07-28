Afrique: Guinguette africaine de Suresnes - L'Île-de-France à nouveau dans l'ambiance estivale

Cet été, la guinguette africaine de Suresnes s'est à nouveau installée sur les hauteurs du Mont valérien, au centre de loisirs des Landes. Les stands habituels de l'artisanat, de restauration, par thèmes de la journée, se sont installés depuis le 4 juillet dernier, en plein Mondial de football, et ce jusqu'au 22 août inclus.

Au rendez-vous incontournable des fins de semaine, tous les samedis de 15h à 23h, et dimanches de 15h à 22h, le public retrouve mets et boissons aux saveurs venues d'ailleurs, habits et accessoires, le tout, dans une ambiance musicale animée grâce aux prestations d'artistes. La guinguette propose également des détentes par l'art, la littérature et la découverte de produits issus de l'artisanat.

La journée du du 25 juillet a fait place à la tenue de la quatrième édition de la guinguette des livres autour des auteurs de renom et en herbe, avec la participation de la journaliste de Télé Congo, Aline France Etokabeka, invitée spéciale des organisateurs.

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Autour de l'écrivain et sociologue congolais, lauréat du Grand Prix Afrique 2023, Jean-Aimé Dibakana, ont composé le stand, les auteurs et éditeurs ci-après : Amandine Cajada ; Ange-Edith Madzou ; Andi Yakini ; Charles Kombo ; Christian Kader Keita ; Gladys Mbemba ; José Nzolani ; Jusdani Kagni ; Olga Tsoukoula ; Richard OssamaLesmoi ; Saidath Maliki ; Saurel Sausome ; Shella Alphonsia Foungui ; Adèle Caby-Livannah ; Virginie Mouanda Kibinde ; Ludovic Loubelo dont l'essai scientifique « Le voyage intérieur du bruit : de l'oreille au cerveau », paru en 2014, est au programme scolaire en France, notamment en classe de 1ère Enseignement scientifique / SVT. Le thème correspond à l'étude du système auditif, de la physique des sons et du traitement cérébral.

Cette journée a été également l'occasion de faciliter les retrouvailles entre les membres du Collectif des rencontres scandinaves, un événement culturel unique organisé du 8 au 10 mai dernier, initié par Marcelline Kibondzi venue de Suède pour la circonstance.

Sur place, avec le ministre conseiller de l'ambassade du Congo en France, Armand Rémy Balloud-Tabawé; Yaya Loketo; Koumou Ngakosso ; Cyr Makosso; Roch Le Prince Akouele; Théo Blaise Nkounkou et bien d'autres membres de ce Collectif, elle a travaillé sur la tenue, prochainement, de la croisière culturelle sur la mer Baltique reliant Stockholm (Suède) à Helsinki (Finlande). L'occasion pour Marcelline Kibondzi de réaffirmer son engagement patriotique d'accélérer la marche en vue de promouvoir et de faire rayonner la culture congolaise en Scandinavie.

Féru de littérature, le ministre conseiller s'est attardé au stand des écrivains et auteurs de la guinguette africaine. Chaque auteur a tenu à expliquer la teneur de son ouvrage au point d'en susciter l'acquisition. Séduit par cette approche, le diplomate congolais a fait quelques emplettes pour alimenter la bibliothèque de la Salle verte de l'ambassade du Congo à Paris.

Au détour de la visite des stands, l'on pouvait croiser, entre autres, des journalistes tels que Naty Ferrari, Anthony Mouyoungui et Brice Landry Decaux de Ziana Tv, un artiste tel que Criss Niangouna, une des personnalités de la diaspora telle que Guy Mafimba, ou des retrouvailles comme avec la veuve Christine Lopes.

Vivement la semaine prochaine, même lieu et ambiance toujours aussi conviviale en attendant la fin de semaine du 15 août coïncidant cette année avec le jour de la célébration du soixante-sixième anniversaire de l'indépendance de la République du Congo.