Congo-Brazzaville: Musique - MLG Mochristo célèbre à Pointe-Noire ses 23 ans de carrière solo

Artiste musicien adepte du coupé décalé moderne, MLG Mochristo va fêter ses 23 ans de carrière solo à travers un concert marquant, le 1er août, à l'esplanade de la commune de Loandjili, dans la ville de Pointe-Noire. Un rendez-vous qui s'annonce palpitant.

Dans quelques jours, l'esplanade de la commune de Loandjili va se transformer en une grande scène musicale en plein air avec le concert anniversaire de MLG Mochristo. Pendant ce concert gratuit, l'artiste reprendra certaines de ses chansons les plus emblématiques qui ont marqué sa carrière durant vingt-trois ans.

Souriant et blagueur avec son public, MLG Mochristo est un artiste complet et maître de l'improvisation, avec une connaissance absolue de son art pour libérer l'esprit. Il a également cette capacité de réagir instantanément face aux autres musiciens et au public. Même si l'on connaît peu ou pas son répertoire, il est impossible de rester neutre face à son énergie. Celui que les fans appellent affectueusement Mandenfu ya pembé (Barbe blanche en français) mêle les influences latines, le ndombolo, le hip-hop et la musique urbaine, avec une aisance communicative. Un univers bien à lui qui continue de plaire.

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Pendant ses multiples prestations, MLG Mochristo a cette facilité de transformer le lieu du spectacle en une fabrique de fête. La foule se prend au jeu et ne se prive pas de danser avec lui car la danse conserve une place importante dans sa carrière. Célèbre pour sa virtuosité technique hors du commun et sa souplesse, il est considéré comme l'un des plus grands danseurs du coupé décalé dans le pays.

Pendant le concert, l'artiste enchaînera les pas de danse et embarquera le public dans son univers. Il sera accompagné par son groupe, composé de grands danseurs d'exception.

Notons que MLG Mochristo a commencé la musique très jeune. Au fur et à mesure que sa carrière décolle, il s'ouvre à d'autres horizons à la recherche de nouvelles idées pour impressionner son public. Ce concert anniversaire représente l'aboutissement scénique et l'intensité d'un parcours artistique parvenu à son paroxysme.