Cote d'Ivoire: Église Messianique - 58 ans de foi, d'espérance et de renouveau célébrés à Akradio

Akradio, village situé à 13 km de Dabou, a vibré, du 24 au 27 juillet 2026, au rythme de la 58e édition des Grandes journées annuelles de prières de l'Église messianique. Des milliers de fidèles, venus de Côte d'Ivoire et de plusieurs autres pays, se sont retrouvés au siège de cette communauté religieuse autour du thème : « Église messianique, alliance éternelle », inspiré de Deutéronome 6 : 20-21.

Cette célébration, marquée par des moments de recueillement, d'enseignement, de louange et d'actions de grâce, s'est déroulée en présence du ministre des Sports, Adjé Silas Metch, originaire du village ; du chef du village, le colonel-major Edjro Mélèdje Harris, ainsi que de nombreux cadres et invités.

Dans son message, le Très Révérend pasteur Pierre Dondo Gnamba, président de l'Église, s'est appuyé sur le passage biblique de Deutéronome 6 : 20-21 pour rappeler l'importance de transmettre la foi aux générations futures. Il a insisté sur la nécessité d'enseigner les oeuvres de Dieu et de témoigner de ses bienfaits afin de maintenir vivante la foi des croyants.

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Selon lui, l'obéissance à Dieu découle de la reconnaissance de sa grâce, de sa protection et de sa délivrance. Il a également souligné que le partage des témoignages renforce la foi des fidèles et en favorise la transmission de génération en génération. Le président de l'Église a aussi prié pour le Chef de l'État, le gouvernement et la Nation ivoirienne.

Face à la presse, le vice-président de l'Église messianique, Gle Djaman Djama Albert, est revenu sur l'histoire de cette Église révélée. Il a rappelé les nombreuses épreuves qu'elle a traversées avant d'obtenir sa liberté de culte. Il a rendu hommage à son fondateur, Ebess Josué, dont l'oeuvre a apporté l'espérance et la délivrance spirituelle à de nombreuses populations.

S'adressant particulièrement à la jeunesse, il l'a exhortée à préserver cet héritage spirituel et à demeurer fidèle aux valeurs de l'Église. Évoquant les difficultés internes survenues après la disparition du fondateur, Djaman Djama a affirmé que l'Église a aujourd'hui retrouvé sa stabilité et poursuit sereinement sa mission. Il a également insisté sur l'importance de soutenir les autorités par la prière afin de contribuer à la paix et au développement du pays.

« Tournée vers l'avenir, l'Église entend renforcer son action dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, la santé et la formation pastorale. Déjà implantée dans plusieurs pays, nous poursuivons notre expansion aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'international », a-t-il ajouté.

Pour lui, le rassemblement d'Akradio demeure avant tout un temps fort de communion, de reconnaissance et de renouveau spirituel.

Au nom du chef d'Akradio, Gnagne Agnimel Aristide a exprimé sa gratitude à tous ceux qui, par leur engagement et leur foi, ont contribué à l'édification de cette oeuvre religieuse. « Nous saluons le rôle de l'Église dans la promotion des valeurs de paix, de fraternité, de réconciliation et de solidarité », a-t-il déclaré, avant de souligner qu'elle constitue aujourd'hui un important patrimoine spirituel et culturel qui rayonne bien au-delà de sa communauté d'origine.

La célébration a également été marquée par la consécration de la 6e promotion de l'école « La Bonne Semence », composée de douze serviteurs de Dieu, dont trois femmes. Huit futurs pasteurs, dont la consécration est prévue en 2027, ont par ailleurs été présentés aux fidèles.

Durant quatre jours, les participants ont pris part à diverses activités spirituelles et culturelles, notamment le culte d'ouverture, celui de la jeunesse, un concert, des compétitions musicales, un culte au mausolée ainsi que le grand culte d'action de grâce, point culminant de cette 58e édition des Journées annuelles de prières.