Cote d'Ivoire: Livre - Le général Issa Coulibaly 'déclare' son chemin de vie

Edité chez Massaya Edition, « Qu'avez-vous à déclarer ? Juste un chemin de vie », l'autobiographie de l'ancien directeur général des Douanes, a fait l'objet d'une dédicace, le 24 juillet, à la Caistab, au Plateau.

« Qu'avez-vous à déclarer ? » Pour un douanier, cette question est une formule rituelle. Il la pose chaque jour à ceux qui franchissent la frontière. Mais, dans son autobiographie éponyme, le général Issa Coulibaly lui donne un tout autre sens.

Cette fois, l'ancien directeur général des douanes ivoiriennes ne demande pas de déclarer des marchandises. Il déclare lui-même sa vie, partage un témoignage d'exception construit au fil d'un parcours humain et professionnel guidé par l'intégrité, la persévérance et le sens de l'État.

Intitulé "Qu'avez-vous à déclarer ? Juste un chemin de vie", l'ouvrage, édité par Massaya Éditions, a été officiellement présenté, le 23 juillet, à l'auditorium de la Caistab, au Plateau, devant un parterre de personnalités de premier rang du monde culturel et politique au nombre desquels le ministre des Transports et des Affaires maritimes, Amadou Koné et le ministre directeur de cabinet du Président de la République, Fidèle Sarassoro, parrain de la cérémonie.

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Ce dernier a salué la sortie de ce livre qu'il considère comme un « témoignage inspirant sur le parcours d'un grand serviteur de l'État ». Pour lui, le parcours du général Issa Coulibaly peut être une source d'inspiration pour les jeunes générations. Lui qui a dirigé les douanes pendant sept ans (2010-2017) et occupé des postes ministériels, aux Eaux et Forêts puis à la Fonction publique.

« En rédigeant votre biographie, vous refusez que votre riche expérience accumulée au cours de votre vie ne se perde. Et vous la transmettez afin qu'elle éclaire les générations présentes et futures. Vous démontrez aussi qu'il est possible de partir d'un petit village pour accéder aux plus hautes fonctions de l'État. Vous avez déclaré beaucoup de trésors », a déclaré Fidèle Sarassoro.

Dans cette autobiographie, Issa Coulibaly retrace les grandes étapes de son itinéraire depuis son enfance modeste à Korhogo jusqu'aux plus hautes responsabilités de l'administration ivoirienne.

Il partage des souvenirs, des convictions, des épreuves, des rencontres et évoque ses motivations, son engagement au service de l'État et les enseignements tirés de son expérience professionnelle et humaine. Il y a aussi rendu un hommage au défunt Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, à qui il a attribué son entrée en politique.

« J'ai souhaité partager les expériences qui ont façonné ma vie et transmettre les valeurs qui m'ont toujours guidé : le sens du devoir, l'intégrité, la persévérance et le service de la nation. Mon souhait est que ce témoignage puisse inspirer celles et ceux qui croient en la force du travail, de l'engagement et de la résilience », a souhaité Issa Coulibaly.

« Ce parcours est celui d'un homme qui a avancé avec constance, parfois au gré des circonstances et des rencontres, mais toujours avec une conviction profondément ancrée : le travail finit par payer (...) Dans cet ouvrage, l'auteur nous rappelle également que les responsabilités ne doivent jamais faire oublier l'essentiel c'est-à-dire les valeurs défendues et les traces laissées dans la vie des autres », a noté l'éditrice Isabelle Kassi Fofana.