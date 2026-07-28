Afrique de l'Ouest: Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar à destination de Bamako pour une visite de travail de 24 heures

28 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar, mardi, à destination de Bamako pour une visite d'amitié et de travail à l'invitation de son homologue malien, le général Assimi Goïta, a-t-on appris de source officielle.

Dans un message publié sur le réseau social X, la présidence sénégalaise souligne que ce déplacement s'inscrit dans la continuité des liens séculaires de fraternité, d'histoire partagée et de bon voisinage qui unissent les peuples sénégalais et malien.

Cette visite de travail et de solidarité de 24 heures au Mali sera consacrée à " des questions d'intérêt commun", a de son côté indiqué l'Agence malienne de presse (AMAP)

Les deux chefs d'Etat vont aborder les questions relatives à la sécurité au Sahel, à la lutte contre le terrorisme, aux défis humanitaires, à la coopération économique et aux relations entre les peuples de la sous-région", a fait savoir l'agence publique d'information du Mali.

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Elle assure en même temps que les relations entre la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et l'Alliance des Etats du Sahel (AES) regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, seront au coeur des discussions entre Bassirou Diomaye Faye et Assimi Goïta.

Le président de la République effectue, à travers ce voyage au Mali, sa première sortie hors du Sénégal dans ses habits de président en exercice de la CEDEAO.

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