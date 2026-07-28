Sénégal: Un officiel suggère le rattachement de l'Observatoire national du dividende démographique à la Présidence ou la Primature

Dakar — Le chef de la division population à la direction du Développement du capital humain, Abou Ba, a plaidé pour un rattachement "stratégique direct" de l'Observatoire national du dividende démographique (ONDD) à la primature ou à la présidence de la République, gage de sa montée en puissance.

S'exprimant lors d'une journée de partage sur le dividende démographique, lundi à Kaffrine, M. Ba a préconisé "une montée en puissance" de l'ONDD à travers "un rattachement stratégique direct à la primature ou à la présidence de la République".

Selon lui, "cette bascule est essentielle pour mobiliser des leaders politiques influents et soumettre directement les données d'aide à la décision au Premier ministre".

Il considère que "sans la levée de ces barrières institutionnelles, techniques et financières, le Sénégal risque de ralentir la valorisation économique de son capital humain et de sa jeunesse".

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L'attente des données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) "freine" la mise à jour des indicateurs de l'observatoire, a-t-il dit, appelant à "explorer" de nouvelles options méthodologiques "pour ne plus dépendre exclusivement des calendriers des enquêtes de pauvreté".

Il a notamment mis en relief "le sous-financement" de l'Observatoire national du dividende démographique par les fonds publics nationaux, malgré le cofinancement de la Banque mondiale à travers le projet SWEDD pour la rédaction du troisième rapport national.

Face à cette situation, il invite le gouvernement à "octroyer une dotation budgétaire propre pour consolider l'autonomie financière" de la division population à la direction du Développement du capital humain.

Si les projections de population du Sénégal restent fiables et intégrées dans les documents de planification de la direction générale de la Planification et des Politiques économiques (DGPPE), l'ONDD touche désormais "un plafond de verre".

Il appelle les nouvelles autorités à "valider" cette montée en puissance institutionnelle et financière pour accompagner efficacement le développement des nouveaux pôles-territoires du pays.

"À la veille du lancement de la feuille de route de l'Union africaine (UA), initiée en 2017 à Addis-Abeba, l'heure est au bilan pour la région", a déclaré le professeur Latif Dramani, président-coordonnateur du Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle (CREG).

Cette feuille de route continentale exigeait explicitement des États membres "la mise en place d'observatoires nationaux du dividende démographique".

"Cet objectif a été largement atteint dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Parmi les bons élèves, le Sénégal, le Togo, le Bénin et la Mauritanie ont réussi à formaliser leur structure, tout comme le Tchad, le Cameroun et Madagascar dans leurs régions respectives", a ajouté M. Dramani.

Au-delà de ces créations institutionnelles, des outils analytiques de pointe ont été développés à travers le continent pour "orienter stratégiquement les politiques publiques et accélérer la capture effective du dividende démographique", a conclu Latif Dramani.