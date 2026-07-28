Sénégal: The return 2026 à Touba - La Diaspora afro-descendante renforce les ponts entre le pays et les États-Unis

À quelques jours du Grand Magal, la cité religieuse de Touba accueille déjà de nombreux participants de « The Return 2026 », une initiative qui favorise le retour symbolique des Afro-descendants sur le continent africain. La délégation a été reçue par Serigne Mountakha Mbacké, frère du Khalife général des Mourides, dans une ambiance empreinte de fraternité, de spiritualité et d'ouverture.

Parmi les personnalités présentes figuraient Coach Rama Gaye, présidente de SEN-Afrique, la Reine d'Oussouye Ahankalidje Béatrice Diédhiou, Jérôme Williams, ancien joueur de la NBA, Madame Dreama Goldsmith ainsi que Richard Thomson, spécialiste des technologies numériques. Tous ont salué l'accueil exceptionnel qui leur a été réservé dans la ville religieuse de Touba, qu'ils ont décrit comme un lieu de paix, de travail et d'espérance.

Pour Coach Rama Gaye, cette visite s'inscrit dans la continuité de « The Return », un programme qui constitue « un pansement psychologique » pour les Afro-descendants, descendants de personnes victimes de l'esclavage. Après le passage par la Maison des Esclaves de Gorée et la fermeture symbolique de la « Porte du Non-Retour », l'étape de Touba représente un moment de bénédiction et de renaissance.

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« Nos ancêtres sont partis, mais aujourd'hui nous revenons avec la volonté de bâtir, d'investir et de contribuer au développement du Sénégal et de l'Afrique », a-t-elle expliqué. Elle a également insisté sur la sincérité et la chaleur de l'accueil reçu, qu'elle considère comme l'un des moments les plus marquants de cette mission.

Au-delà de son caractère mémoriel et spirituel, cette visite ouvre la voie à plusieurs partenariats stratégiques entre la Louisiane et le Sénégal. L'un des projets majeurs concerne le domaine de la santé, avec la mise en place d'une coopération pour la prise en charge de la drépanocytose. Des spécialistes américains ont présenté leur expertise et souhaitent collaborer avec les autorités sanitaires sénégalaises afin de partager les avancées réalisées dans le traitement de cette maladie qui touche de nombreuses familles au Sénégal.

Le numérique constitue également un axe prioritaire de cette coopération. La délégation entend accompagner le Sénégal et, plus largement, les États africains dans le renforcement de leur cybersécurité. Face à la multiplication des cyberattaques visant les systèmes informatiques des administrations, Richard Thomson a présenté des solutions technologiques destinées à mieux protéger les infrastructures numériques des États africains grâce à des plateformes sécurisées et des services de cloud de nouvelle génération.

Prenant la parole, Jérôme Williams s'est lui aussi réjoui de découvrir Touba et de vivre cette expérience aux côtés de la communauté mouride. L'ancien basketteur a souligné l'importance de retisser les liens entre les Afro-descendants et leur terre d'origine, estimant que ce retour doit désormais se traduire par des investissements, des échanges de compétences et des projets concrets au bénéfice des populations.