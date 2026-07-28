Sénégal: Assurance qualité dans l'enseignement supérieur - Le pays confirmé dans son leadership africain

Le Sénégal continue de consolider son statut de référence continentale en matière d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. C'est l'un des principaux enseignements des rencontres organisées à Addis-Abeba (Éthiopie) par le Réseau africain d'assurance qualité (AfriQAN), l'initiative HAQAA3 et la Commission de l'Union africaine.

Durant quatre jours, les responsables des agences africaines d'assurance qualité, des partenaires techniques et des représentants de la Commission de l'Union africaine ont échangé sur les défis liés à l'harmonisation des systèmes d'assurance qualité et au renforcement de la coopération entre les États africains. Ces assises ont surtout permis de mettre en lumière l'expertise développée par le Sénégal à travers l'Autorité nationale d'Assurance Qualité de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (ANAQ-Sup), informe un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien.

En marge des travaux, une convention de partenariat a été conclue entre le Sénégal et le Cap-Vert afin de renforcer leur coopération institutionnelle dans le domaine de l'assurance qualité. Le Niger, qui a récemment bénéficié d'un accompagnement technique de l'ANAQ-Sup, devrait également formaliser un accord de coopération avec le Sénégal dans les prochains mois. Plusieurs autres pays ont exprimé leur intérêt à s'inspirer de l'expérience sénégalaise.

Le Secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, le Professeur Massamba Diouf, a partagé l'expérience du Sénégal dans la mise en oeuvre des Standards et lignes directrices africains pour l'assurance qualité (ASG-QA). Il a également présenté les missions d'appui technique menées dans plusieurs pays francophones, notamment en Côte d'Ivoire, au Niger, en Mauritanie, au Tchad et à Madagascar.

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L'une des principales retombées de ces rencontres est l'accueil favorable réservé à la proposition sénégalaise de création d'une Alliance panafricaine des agences d'assurance qualité (PAQAA). Les représentants des agences nationales ont confié au Sénégal, au Lesotho et au Cap-Vert la responsabilité de conduire les travaux préparatoires à la mise en place de cette future organisation continentale. Une troïka réunissant ces trois pays sera chargée d'élaborer les statuts, de conduire les concertations entre les États membres et de proposer le cadre juridique et institutionnel de cette alliance.

Pour les autorités sénégalaises, cette décision traduit la confiance accordée à l'expertise nationale et confirme le rôle moteur de l'ANAQ-Sup dans le développement de l'assurance qualité en Afrique. Elle renforce également le positionnement du Sénégal comme acteur majeur de la modernisation de l'enseignement supérieur africain, avec l'ambition de promouvoir des standards harmonisés, innovants et conformes aux exigences internationales.